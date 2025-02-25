高雄再次攜手日本電視購物台強打蜜棗

日本東京電視購物頻道節目團隊搭機來台到高雄產地，深入匯通果菜生產合作社果園，拍攝蜜棗生長環境。（農業局提供）

2025/02/25 14:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局為擴大日本市場，再次與日本東京電視購物台「虎之門市場」強強聯手，今年除了主打高雄蜜棗外，還有通過日本JAS有機認證的有機桑葚果粒醬，將於3月4日在7家電視台同步播映，涵蓋日本總人口達7成，持續打響高雄首選農產品，為3月11日即將登場的日本東京國際食品展，提前行銷助攻加分。

東京電視購物台頻道節目專業拍攝團隊更搭機來台到高雄產地取景，走訪燕巢區匯通果菜生產合作社蜜棗果園拍攝蜜棗生長環境，並深入陳稼莊自然農園，了解有機桑葚果粒醬製作過程，讓日本消費者看得安心、吃得放心，加深對高雄農產品好印象。

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匯通果菜生產合作社是燕巢最大外銷供果園，負責人潘阡華本身所學是營養專業，更加詳細說明蜜棗豐富營養元素及價值；陳稼莊自然農園總經理陳煥為介紹桑葚果醬製作過程，堅持以傳統直火方式，熬煮有機原料，主要成分桑葚來自自家有機農園生產，讓有機果粒醬每口都吃到桑葚顆粒。

「虎之門市場」節目企劃中，4名日本藝人在日本攝影棚試吃高雄蜜棗，藝人們大讚高雄蜜棗富含水分、清甜脆口，精彩內容預計3月4日於日本11時播出，除了東京電視台播出外，節目也將於大阪電視台、北海道電視台、愛知電視台、瀨戶內電視台、TVQ九州放送等6家電視台同時播出，涵蓋率達日本總人口70%。

農業局代理局長梁銘憲表示，蜜棗以鮮甜口感和豐富營養價值，深受消費者喜愛，高雄是全國蜜棗最大生產地，品質多次獲得全國蜜棗優質管理果園評鑑肯定，此次合作不僅有助於提升高雄農產品知名度，也為當地農民開拓了新的市場。

日本東京電視購物頻道節目團隊搭機來台到高雄產地，深入匯通果菜生產合作社果園，拍攝蜜棗生長環境。（農業局提供）

日本東京電視購物頻道節目團隊搭機來台到高雄產地，深入匯通果菜生產合作社果園，拍攝蜜棗生長環境。（農業局提供）

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