學測成績公布！嘉義縣協同中學兩位4科滿級分

嘉義縣協同中學4科滿級分的呂鈞楷（左2）、黃光佑（右2）。（圖由協同中學提供）

2025/02/25 12:35

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕114學年度大學學測成績公布，嘉義縣私立協同中學表現亮眼，應屆考生國英數A自4科滿60級分2位、59級分4人、55級分以上17人；國英數A自4科達頂標（50級分）以上者38人，國英數B社4科達頂標（51級分）者37人，4科加總有4成達前標以上。

協同校長黃淵泰表示，國英數A自4科滿60級分的兩位學生都是直升，在各項競賽中常勝軍的呂鈞楷，出生醫學世家，母親林醫師同時也是協同畢業校友，給予孩子在校多元學習環境，呂生在奧林匹亞競賽、抗震競賽、學科能力競賽等都獲得佳績；特別的是呂同學在高一時經營youtube頻道，創設了鈞楷夜夜秀節目，獨特的學生生活觀點，吸引許多粉絲觀賞。

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另一位黃光佑從國中一路到高中都是班級模範生，嚴謹的自學態度，各項學科不偏廢的學習精神，讓學習穩定是致勝關鍵，高一高二時參加班聯會，培養的企劃文書能力，提升自己獨立思考解決問題。

兩位同學同時也都參加陽明交大APX全國高中數理能力檢定，通過中高階以上成績。

縣立竹崎高中學測成績相對於去年數理科顯著進步，其中數學A和數學B無論是頂標或前標人數，較去年呈3倍成長，自然科也顯著進步，高分群比去年大躍進，顯現竹高數資醫科班教學成效，數理科教學有成。

嘉義縣立竹崎高中校長蘇淵源（左4）與學測成績優異者合影。（圖由竹崎高中提供）

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