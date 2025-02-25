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    新北三峽都更首案審議通過 近老街將蓋21層住宅大樓

    新北市三峽區鄰近老街一處低樓層的老舊房屋，經鑑定耐震能力不足，將拆除重建。（都更處提供）

    新北市三峽區鄰近老街一處低樓層的老舊房屋，經鑑定耐震能力不足，將拆除重建。（都更處提供）

    2025/02/25 12:44

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市三峽區首例都更案今天經都更大會審議通過，基地鄰近三峽老街，更新前為2至3層樓的老舊房屋，耐震能力不足，更新後將興建1棟地上21層、共121戶的住宅大樓，留設人行步道及開放空間，核定後可啟動重建，預計2028年完工，打造優質舒適的宜居環境。

    都市更新處指出，本案2023年8月31日申請事業計畫報核，更新前為5戶2至3層樓的磚造建築物，所有權人共8位，經結構安全鑑定耐震能力不足，基地北側現況為農地、東側為未開闢計畫道路，周邊交通機能不完善。

    都更處表示，更新後將興建1棟地上21層、地下3層共121戶的現代化住宅，規劃沿街4公尺寬的步道式開放空間，提升學生至中園國小的通學安全，建築物採銀級綠建築及耐震設計，增加安全性，原有老舊房屋拆除重建，提升美觀、改善居住環境，也協助市府取得土地開闢道路，促進公共利益，創造市民、地主與市府三贏局面，成為引領三峽都市更新的領頭羊。

    新北市政府都市更新處處長林炳勲表示，市府積極推動多元都市更新方案，改善環境市容，包含一般都市更新、危老重建、簡易都更、防災都更與整建維護，累計核准超過千案，其中，三峽地區受理危老重建計畫，截至目前已核准4案，包含2案完工，還有1案施工中。

    新北市三峽區首例都更案審議通過，將興建21層樓高的住宅大樓，圖為完工模擬圖。（都更處提供）

    新北市三峽區首例都更案審議通過，將興建21層樓高的住宅大樓，圖為完工模擬圖。（都更處提供）

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