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    母親骨灰放寺院被「關」 女兒掃墓祭拜不得其門而入求助

    苗栗市宇宙大佛千佛寺「心眼道場」，大門深鎖，呼叫也無人應門。（記者彭健禮攝）

    苗栗市宇宙大佛千佛寺「心眼道場」，大門深鎖，呼叫也無人應門。（記者彭健禮攝）

    2025/02/25 12:33

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕桃園市王小姐的母親骨灰，長年放置於苗栗市宇宙大佛千佛寺「心眼道場」，客家掃墓季到來，她前往祭拜，只見寺院大門深鎖、無法入內，也聯繫不上寺院相關人員，使得她盡子女慎終追遠之孝被阻，連向苗栗縣政府民政處請求依主管機關權責，協助她入內把母親骨灰取出也不成。

    王小姐向本報投訴表示，30多年前，她與家人將母親的骨灰放置於苗栗市宇宙大佛千佛寺「心眼道場」，隨著元宵節過後的客家掃墓季節到來，她日前前往祭拜，卻發現寺院大門深鎖，呼叫無人應門，致電寺院所留相關電話，也無人接聽。

    因寺院環境廳舍顯露乏人管理整理之狀，王小姐感覺不對勁，經側面了解，該寺院疑因經營不佳而關閉，由於母親的骨灰還放置在裏頭，她遂向苗縣府民政處請求，希望民政處依主管機關權責，協助她入內把母親骨灰取出，她再改移放至他處。

    但王小姐說，民政處卻回覆沒有辦法，讓她無法接受，質疑民政處消極，且她相信應還有其他家屬也會遇到此狀況，盼公家機關能將心比心。

    記者前往該寺院，觀察如同王小姐所言，大門深鎖，呈現人去樓空的氛圍。雖地方透露有廟公一人留守，但呼叫也無人應門。

    對此，苗縣府民政處說明，該寺院於20多年前申請臨時寺廟登記證，但民政處從未接獲召開信徒大會等文件備查。民政處直言，因該寺廟屬私人財產範圍，依寺廟、殯葬相關法規，業務主管機關未授予法定強制力進入；但民政處可以調閱土地所有權人資料，但因屬個資，無法提供，建議當事人報警對寺院提告，民政處會配合司法警察機關提供。

    另，前苗栗地方法院法官、守諺法律事務所主持律師申惟中則建議，當事人可報警請求警方為民服務調處，由警方協助調查通知；或向當地調解委員會申請調解，由調解委員會調查相關資料；或到法院提起民事返還動產之訴。

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