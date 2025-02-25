羅東工保案內政部審議通過 陳金德：禁建一甲子終於解禁

羅東工保案於2018年1月27日獲內政部審議通過後，陳金德第一時間還率領縣府團隊，向縣民報告並說明工保區解編的過程以及後續「韌性城鄉、淨水宜蘭」的都市規劃及願景。（圖取自陳金德臉書）

2025/02/25 11:47

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕「羅東都市計畫工業區及保護區變更案（簡稱羅東工保案）」，今早終於獲內政部都市計畫委員會審議通過，時任宜蘭縣代理縣長積極推動全案的行政院政務委員陳金德，第一時間在臉書發文「禁建一甲子終於解禁」，並說明全案歷程，感嘆「晚到總比沒到好」，盼望大羅東再現新局！

早在7年前，陳金德擔任代理縣長時，內政部已通過解編，並通過都市計畫案，但政黨輪替後，林姿妙主政的宜蘭縣政府未能辦理區段徵收開發，以至全案延宕迄今，而今縣府修正都市計畫，再提送內政部都委會審議，全案繞了7年，今天獲通過。

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陳金德說，接任宜蘭縣代理縣長後，立即著手研析12鄉鎮遭遇的各種困境，並絞盡腦汁尋找解方、或另闢新徑，期盼有效率地解決交通瓶頸、水患治理、經濟就業、環境保護等與鄉親生活息息相關的大小問題。其中，羅東部分地區因劃設為工業區及保護區，周邊跨鄉鎮105公頃土地，禁建長達53年（至今60年），對居民生活及大羅東的未來發展，都造成了不利的影響。

他說，縣府發現保護區的劃設，竟是在1966年都市計畫圖農業用地被「誤植」為保護用地的結果。於是，循程序進行解套，並將治水防災及水環境復育等概念整合其中，在當時行政院長賴清德指示內政部協助後，縣府提案經內政部審議通過「訂正暨變更羅東都市計畫（部分工業區及保護區通盤檢討）（配合大羅東地區治水防災系統計畫）」案，前後只有40天。

2018年1月27日內政部審議通過後，陳金德第一時間還率領縣府團隊，向縣民報告並說明工保區解編的過程以及後續「韌性城鄉、淨水宜蘭」的都市規劃及願景。本以為可就此解決羅東地區治水及發展問題，沒想到在他卸任後，全案卻在行政與執行的無效率下，遲遲無法進入下一階段的區段徵收，一拖就是7年。

陳金德在接任行政院政務委員兼公共工程委員會主委後，負責督導內政部的相關業務，他多次召會了解工保案進程，並穿梭中央與宜蘭縣府之間進行協調，終於在今天經內政部審議通過。

陳金德說，雖說晚到總比沒到好，但每每想到當年許多長輩紅著眼眶說終於等到了解編，可這些年來卻又期望落空的無奈，他心裡還是不捨難過，希望大羅東地區的發展，可以就此揮別空轉，再現新局。

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