為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    羅東工保案內政部審議通過 陳金德：禁建一甲子終於解禁

    羅東工保案於2018年1月27日獲內政部審議通過後，陳金德第一時間還率領縣府團隊，向縣民報告並說明工保區解編的過程以及後續「韌性城鄉、淨水宜蘭」的都市規劃及願景。（圖取自陳金德臉書）

    羅東工保案於2018年1月27日獲內政部審議通過後，陳金德第一時間還率領縣府團隊，向縣民報告並說明工保區解編的過程以及後續「韌性城鄉、淨水宜蘭」的都市規劃及願景。（圖取自陳金德臉書）

    2025/02/25 11:47

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕「羅東都市計畫工業區及保護區變更案（簡稱羅東工保案）」，今早終於獲內政部都市計畫委員會審議通過，時任宜蘭縣代理縣長積極推動全案的行政院政務委員陳金德，第一時間在臉書發文「禁建一甲子終於解禁」，並說明全案歷程，感嘆「晚到總比沒到好」，盼望大羅東再現新局！

    早在7年前，陳金德擔任代理縣長時，內政部已通過解編，並通過都市計畫案，但政黨輪替後，林姿妙主政的宜蘭縣政府未能辦理區段徵收開發，以至全案延宕迄今，而今縣府修正都市計畫，再提送內政部都委會審議，全案繞了7年，今天獲通過。

    陳金德說，接任宜蘭縣代理縣長後，立即著手研析12鄉鎮遭遇的各種困境，並絞盡腦汁尋找解方、或另闢新徑，期盼有效率地解決交通瓶頸、水患治理、經濟就業、環境保護等與鄉親生活息息相關的大小問題。其中，羅東部分地區因劃設為工業區及保護區，周邊跨鄉鎮105公頃土地，禁建長達53年（至今60年），對居民生活及大羅東的未來發展，都造成了不利的影響。

    他說，縣府發現保護區的劃設，竟是在1966年都市計畫圖農業用地被「誤植」為保護用地的結果。於是，循程序進行解套，並將治水防災及水環境復育等概念整合其中，在當時行政院長賴清德指示內政部協助後，縣府提案經內政部審議通過「訂正暨變更羅東都市計畫（部分工業區及保護區通盤檢討）（配合大羅東地區治水防災系統計畫）」案，前後只有40天。

    2018年1月27日內政部審議通過後，陳金德第一時間還率領縣府團隊，向縣民報告並說明工保區解編的過程以及後續「韌性城鄉、淨水宜蘭」的都市規劃及願景。本以為可就此解決羅東地區治水及發展問題，沒想到在他卸任後，全案卻在行政與執行的無效率下，遲遲無法進入下一階段的區段徵收，一拖就是7年。

    陳金德在接任行政院政務委員兼公共工程委員會主委後，負責督導內政部的相關業務，他多次召會了解工保案進程，並穿梭中央與宜蘭縣府之間進行協調，終於在今天經內政部審議通過。

    陳金德說，雖說晚到總比沒到好，但每每想到當年許多長輩紅著眼眶說終於等到了解編，可這些年來卻又期望落空的無奈，他心裡還是不捨難過，希望大羅東地區的發展，可以就此揮別空轉，再現新局。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播