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    今起回暖一週 228連假白天氣溫重回25度以上

    未來一週氣溫預報趨勢圖。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週氣溫預報趨勢圖。（圖為中央氣象署提供）

    2025/02/25 12:02

    〔記者林志怡／台北報導〕週末即將迎來228連假，各地有望迎來好天氣。中央氣象署說明，今（25）日白天冷氣團減弱，一直到下週一晚間鋒面通過前，氣溫都會持續回暖，228連假期間多數地區天氣晴朗穩定，白天氣溫都可達到25度以上，但西半部地區、金馬地區等容易有低雲或霧影響能見度，交通往返務必注意。

    中央氣象署簡任技正伍婉華指出，今清晨受大陸冷氣團影響，金馬低溫在10度以下，本島平地最低氣溫發生在苗栗大河，僅9.6度，白天起冷氣團減弱，氣溫逐步回升，澎金馬可回溫1至2度左右，宜花地區則可達19度，其他地區約22至23度左右，且各地天氣大致穩定，僅東半部地區、恆春半島有零星雨。

    伍婉華說，接下來一直到下週一前，各地氣溫都將逐漸回暖，且228連假期間，南部白天氣溫可達28至29度，中部以北、台東地區約25至26度，宜花地區約24度，金門、澎湖地區20度，馬祖約15度，不過回暖期間，西半部地區、金馬地區、基隆北海岸等容易有低雲或霧影響能見度，交通往返要特別留意。

    不過，伍婉華提醒，今晚至週四期間，將有雲系自華南地區逐漸向東移出並靠近台灣，各地雲量因此增多，但降雨並不明顯，僅中部以北、東半部地區、金馬有局部零星降雨，且雲系在228假期前就會離開，各地恢復為多雲到晴的天氣，可見陽光，僅花東地區、恆春半島有零星短暫降雨。

    伍婉華表示，下週一鋒面通過前，氣溫還會明顯回暖，但晚間將有鋒面通過台灣後，將帶來明顯的降溫，且北部、東北部降雨機率增加，雨量還有待觀察，隨後有新一波冷空氣影響台灣。

    未來一週降雨預報示意圖。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週降雨預報示意圖。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週地面天氣預報圖。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週地面天氣預報圖。（圖為中央氣象署提供）

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