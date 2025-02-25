封閉7個月終於全線恢復開放 浸水營古道228迎客探訪自然文史

浸水營古道林相豐富。（記者黃明堂翻攝）

2025/02/25 12:22

〔記者黃明堂／台東報導〕浸水營國家步道東段（加羅坂出入口）自113年7月起連續受到凱米、山陀兒、康芮及天兔等颱風侵襲，豐沛雨量致使步道路面崩塌與聯外道路嚴重受損而無法通行，為確保遊客登山安全，封閉時間達7個月之久。林業及自然保育署台東分署完成步道崩塌整修及風倒木清理，將2月28日全線恢復開放通行，歡迎喜愛登山健行與文史踏查的民眾，於228連假期間走訪一趟這條神秘的古道。

台東分署說，浸水營國家步道屬於雙向進出，西起屏東縣大漢林道，東接臺東縣大武鄉加羅板部落，總長15.9公里，步行時間約6到8小時。步道沿途保留許多清代營盤及日治時期駐在所、神社、吊橋等歷史遺跡，因步道地理環境受到季風影響，使得擁有豐富的林相資源及野生動物，步道幽靜宜人。

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台東分署提醒民眾，山區易有區域性降雨及落石崩塌發生，建議民眾進行評估及做好完善的登山規劃，且隨時注意步道及大漢林道最新路況資訊。並落實無痕山林（LNT），垃圾自行帶下山，不干擾野生動植物。

封閉7個月之久，浸水營古道將從228起開放。（記者黃明堂翻攝）

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