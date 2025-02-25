為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    封閉7個月終於全線恢復開放 浸水營古道228迎客探訪自然文史

    浸水營古道林相豐富。（記者黃明堂翻攝）

    浸水營古道林相豐富。（記者黃明堂翻攝）

    2025/02/25 12:22

    〔記者黃明堂／台東報導〕浸水營國家步道東段（加羅坂出入口）自113年7月起連續受到凱米、山陀兒、康芮及天兔等颱風侵襲，豐沛雨量致使步道路面崩塌與聯外道路嚴重受損而無法通行，為確保遊客登山安全，封閉時間達7個月之久。林業及自然保育署台東分署完成步道崩塌整修及風倒木清理，將2月28日全線恢復開放通行，歡迎喜愛登山健行與文史踏查的民眾，於228連假期間走訪一趟這條神秘的古道。

    台東分署說，浸水營國家步道屬於雙向進出，西起屏東縣大漢林道，東接臺東縣大武鄉加羅板部落，總長15.9公里，步行時間約6到8小時。步道沿途保留許多清代營盤及日治時期駐在所、神社、吊橋等歷史遺跡，因步道地理環境受到季風影響，使得擁有豐富的林相資源及野生動物，步道幽靜宜人。

    台東分署提醒民眾，山區易有區域性降雨及落石崩塌發生，建議民眾進行評估及做好完善的登山規劃，且隨時注意步道及大漢林道最新路況資訊。並落實無痕山林（LNT），垃圾自行帶下山，不干擾野生動植物。

    封閉7個月之久，浸水營古道將從228起開放。（記者黃明堂翻攝）

    封閉7個月之久，浸水營古道將從228起開放。（記者黃明堂翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播