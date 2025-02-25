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    新北永和污水下水道工程6月動工 10里共7986戶受惠

    新北市永和區污水下水道工程將於6月動工，有10里共7986戶受惠。（新北市水利局提供）

    新北市永和區污水下水道工程將於6月動工，有10里共7986戶受惠。（新北市水利局提供）

    2025/02/25 12:07

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市水利局辦理「新北市永和地區污水下水道系統第二期第五-2標暨第六-1標後續工程」已於今年1月24日決標，施工範圍包含竹林路以東、環河東路以西、福和路以北、竹林路91巷以南，及環河西路一段以南、文化路以北、永平路及保平路、永亨路以北、國中路以西區域，將於6月起分段施工，預計於2028年完工。

    水利局長宋德仁表示，工程施工區域主要集中於桂林里、竹林里、福林里、新生里、大同里、新廍里、河堤里、頂溪里、協和里及永貞里，共10個里的範圍，預計7986戶將受惠污水接管服務，讓永和區整體接管率可上升8.54％，達72.3％。

    水利局表示，工程預計今年6月起施作，先施作文化路90巷及竹林路下游污水管線，待管線完成後再進行上游用戶接管作業，開工後會先在道路上進行公共污水管線佈設，待管線延伸到住戶家附近，再邀集當地住戶開說明會，說明污水接管施工配合方式，住家污水完成接管後，可以不用再抽化糞池，也解決污水排放的污染問題，減少病媒蚊孳生。

    宋德仁指出，因為永和地區路幅狹小、車流量大、地下管線密布，工程起先將邀集路權單位及各民生管線單位現勘確認，研商適合的施工位置，除避免挖損之情形外，也以用路人安全為第一考量，確實做好交維引導及路平作業，降低對交通的衝擊；用戶接管時也會進行各戶訪談，針對每戶住家建物情形、地界位置、排水狀況、施工路徑、開挖復舊方式及簽署同意書等進行說明，確保每戶都能了解污水接管需配合相關事項及權利義務，共同為環境改善一起努力。民眾如有關於污水接管的問題，可撥打免付費污水未納戶專線「0800-017-580（您要接-我幫您）」洽詢。

    新北市永和區污水下水道工程將於6月動工，永和區整體接管率可上升8.54％，達72.3％。（新北市水利局提供）

    新北市永和區污水下水道工程將於6月動工，永和區整體接管率可上升8.54％，達72.3％。（新北市水利局提供）

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