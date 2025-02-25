高雄垃圾遠程載來台東焚燒 被質疑飄散惡臭

從高雄市載運垃圾到台東的大貨車，今天早上在焚化廠外排隊入廠，豐里里里長劉明智質疑惡臭。（記者黃明堂翻攝）

2025/02/25 12:17

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣焚化廠從去年開始接受高雄市載來的垃圾焚燒，今天早上7輛大卡車滿載垃圾在廠外排隊入廠，台東市豐里里里長劉明智現場聞到飄散惡臭，質疑未密封載運。台東環保局派員到場聞，則表示味道還好，但會請高雄方面加強改善。

台東縣以往還無垃圾焚化廠時，面臨掩埋場飽和的階段，曾獲高雄市府同意，載運垃圾到高雄焚燒；目前高雄面臨垃圾問題，台東縣府也在獲縣議會同意後，去年開始代焚燒高雄垃圾。

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豐里里里長劉明智說，早上他到成都南路焚化廠時，看到7輛超大車斗的貨車排排站，等候進入焚化廠，同時有縣內的垃圾車載來垃圾要進廠，南風一吹，他明顯聞到惡臭，看車斗上只有簡單的黑布蓋著垃圾，可想而知一路散發臭味。

劉明智說，高雄是幫過台東沒錯，但遠從高雄載運來的垃圾沒密封設備，等候進入台東焚化場的排排拖車車廂發出陣陣惡臭，而且車輛遠從高雄載運來台東過程產生大量碳足跡，「在在影響我們的生活環境品質」；從環保角度來看，高雄應該找就近的縣市焚化廠幫忙，台東如果有欠高雄，也可以用錢來補，不一定要代燒垃圾。

台東環保局表示，高雄過去代燒台東垃圾，現在台東幫忙代燒，這是縣市互助，且台東過去還欠高雄逾7千公噸的垃圾量，至少要代燒同等的量，目前每週約有1百公噸運來台東焚燒，運送車輛都有一定的環保規範。

環保局表示，早上接獲反映後，有派人到現場，並未聞到惡臭，應該是運垃圾及車輛在視覺上就讓人感到嫌惡，以至對味道特別敏感。不過，環保局已請高雄市加強督促改善，另方面，也要求台東焚化廠應加速高雄車輛進廠速度，避免在廠外久候，影響民眾視覺觀感。

從高雄市載運垃圾到台東的大貨車，今天早上在焚化廠外排隊入廠，豐里里里長劉明智質疑惡臭。（記者黃明堂翻攝）

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