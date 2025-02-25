竹縣議員集體上山砍竹 「驗收」縣府新推出「五峰走走」路線

新竹縣議員吳菊花（右起往左）、蔡志環、呂宛庭上山視察「新竹走走」推動狀況，在和平部落體驗泰雅族人的「黥面」文化。（記者黃美珠攝）

2025/02/25 12:14

〔記者黃美珠／新竹報導〕）新竹縣議會11名跨黨派議員集體上山砍竹，自製竹盤、竹筷體驗部落原鄉美食，走訪五峰鄉和平部落的山蘇、段木香菇、樹豆等林下經濟發展狀況，實際體驗部落的觀光魅力。原來這是他們上山「驗收」縣府自創旅遊品牌「新竹走走」今年新推出的「五峰走走」路線，踩線暢遊後筋疲力竭的他們異口同聲都說「讚」、「超療癒」、「好久沒這樣森呼吸了」！

這11名議員分別是：國民黨籍上官秋燕、蔡志環、吳菊花、吳旭智、羅仕琦、林禹佑、陳凱榮，民眾黨籍林碩彥，民進黨籍楊昌德、以及無黨籍林昭錡和呂宛庭；其中陳凱榮最後由助理陳凱欣代表，共同會同縣府交通旅遊處長陳盈州上山踩線，了解已經創立品牌邁入第4年的「新竹走走」的品質和內涵，五峰鄉長秋維書，鄉代會主席秋美玉到場接待。

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一行人抵達和平部落後，先聽取部落返鄉青年張文晴（馬瀨）的迎賓導覽，認識泰雅族群的部落文化、林業經濟推展重點等，幾名縣議員也入境隨俗地接受用畫筆「黥面」，來場簡單的另類原民cosplay。

隨後議員團中午用餐前必須先自製自己的餐具，只見每個人有模有樣地拿起番刀或是鋸子，先把長長的竹子砍或鋸成段，再把每段剖開，或做成盤子，或再劈削成竹筷子，中午享用原民風味餐時，就以此盛裝和享用美食。

因為天冷，馬瀨也特別安排大家邊烤火，邊以竹片做成猶如長長的「釣竿」一樣，把竹片的一端削尖後插上山豬肉片烤著吃，在場者都覺得非常有趣。

聽說過「林下經濟」，但是在場的議員都來自平地，一知半解，直到走上麥巴來古道，逐一認識台灣杉、柳杉，再看到這些杉樹下的一片山蘇「海」，再持續爬升後，再親眼看到樹豆的長相。

重回部落前，幾名議員為了幫栽種段木香菇的部落的雅韻婆婆等帶回一些竹子，上官秋燕、楊昌德二話不說，立刻拿起柴刀劈竹、砍竹，林昭錡、吳菊花、羅仕琦、吳旭智、林禹佑等則協助扛回部落，大家既是上山視察縣府推動的交旅業務，也是上山旅遊和勞動，一舉多得。

縣府交通旅遊處長陳盈州說，「新竹走走」是縣府主打以味道開啟一趟旅程的旅遊品牌，迄今邁入第4年，今年推出全新4條旅遊路線，以半日或是一日遊，帶領民眾從從北埔老街玩到五峰山上。前1000名「早鳥」縣府每人補助400元，且因有入住合作旅宿，前100名每房最高可獲1000元的補助。

新竹縣議會11名議員為了了解縣府推動了4年的「新竹走走」旅遊品牌品質，特別上山踩線體驗。（記者黃美珠攝）

新竹縣議員林昭錡（前）、羅仕琦（後）幫忙把其他議員同僚們砍下的竹子抬回部落嘉惠鄉親。（記者黃美珠攝）

新竹縣議員上官秋燕自己砍竹、自己扛竹回部握。（記者黃美珠攝）

新竹縣議員呂宛庭（左）、吳旭智（右）跟來客一樣，自己鋸竹子或砍竹子要做餐具。（記者黃美珠攝）

新竹縣議員楊昌德（右）、林碩彥（左）拿起自製的餐具大啖原民美食。（記者黃美珠攝）

山蘇是原民部落很重要的林下經濟作物。（記者黃美珠攝）

新竹縣議會「五峰走走」踩線團藉著視察縣府推廣觀光的業務，也一併了解位於他們後方、部落內重要的林下經濟作物~山蘇。（記者黃美珠攝）

新竹縣議會踩線團實際走趟五峰麥巴來步道。（記者黃美珠攝）

新竹縣議員林禹佑（前左）、吳旭智（前右）等一起幫部落採擷竹子。（記者黃美珠攝）

春寒料峭，部落中的櫻花正美。（記者黃美珠攝）

春寒料峭，部落中的櫻花正美。（記者黃美珠攝）

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