氣象署3月起試辦「陸上強風特報鄉鎮燈號」

中央氣象署自今年3月起試辦「陸上強風特報鄉鎮燈號」。（圖為中央氣象署提供）

2025/02/25 11:09

〔記者林志怡／台北報導〕台灣受季風影響，加上地形多樣及特殊的海陸分佈，沿海地區及離島時有強風威脅。中央氣象署將自今年3月起試辦「陸上強風特報鄉鎮燈號」，不只提供更細緻的鄉鎮市區強風燈號資訊，也依據風力大小，分為黃、橙、紅等燈號，讓民眾更直觀的了解風力威脅，提早做好防範措施。

中央氣象署副署長馮欽賜指出，氣象署的預報服務持續往鄉鎮化努力，希望提供更精準、方便社會應用的氣象資訊，溫度方面已經逐步實現，今年3月起也將針對強風推出燈號警示，不再只有過去針對陣風10級發布的強風特報。

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馮欽賜說，雖風力不像降雨等其他天氣現象，不見得直接對民眾產生影響，但對於特定的行業來說，存在不同的衝擊，氣象署這次採用大家習慣的黃、橙、紅燈號示警，讓對風力敏感的產業有相應的產品可以使用。

中央氣象預報中心主任陳怡良進一步說明，過去氣象署發布陸上強風特報時，沒有燈號分級，在新的預報做法中，會依據風速大小分為「黃」、「橙」、「紅」3個等級，讓民眾更直觀的了解風勢帶來的影響。

此外，陳怡良表示，過去陸上強風特報是以「縣市」為發布單位，新的預報中，還會額外提供鄉鎮市區燈號資訊，讓各縣市及使用者能細緻的防範與參考，民眾可透過氣象署全球資訊網或APP、Facebook的「報天氣」粉絲專頁等取得最新的預報資訊。

中央氣象署解釋，「黃燈」代表平均風速達6級以上或陣風達8級以上，提醒保持警覺；「橙燈」表示平均風速達9級以上或陣風達11級以上，需提高警覺並注意安全；「紅燈」則顯示平均風速達12級以上或陣風達14級以上，需立即於室內避風並加強防範。

「黃燈」代表平均風速達6級以上或陣風達8級以上，提醒保持警覺。（圖為中央氣象署提供）

「橙燈」表示平均風速達9級以上或陣風達11級以上，需提高警覺並注意安全。（圖為中央氣象署提供）

「紅燈」顯示平均風速達12級以上或陣風達14級以上，需立即於室內避風並加強防範。（圖為中央氣象署提供）

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