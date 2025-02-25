響應科技趨勢！新北多校推特色課程 暑期再辦40場育樂營

教育局表示，市府結合技職學校專業群科，啟動「未來科技人才鏈」，涵蓋半導體、能源、AI、無人機、5G新科技、智慧製造及區塊鏈等科技培育產業人才。（新北市教育局提供）

2025/02/25 12:00

〔記者黃子暘／新北報導〕人工智慧（AI）、半導體等科技產業蓬勃發展，新北市教育局長張明文表示，市府結合技職學校專業群科，啟動「未來科技人才鏈」，涵蓋半導體、能源、AI、無人機、5G新科技、智慧製造及區塊鏈等科技培育產業人才，設置16所職探中心並開設職探課程，5至6月將開放7所科技基地及40場暑期未來科技育樂營，使學生家長可共同體驗探索科技職涯。

教育局指出，新北市積極促進學校與產業接軌，例如樟樹國際實中成立「半導體人才培育中心」，已培訓20名半導體師資，並遴選30名高中職生參與IC製造與封測技術的半導體課程；泰山高中與微軟合作，成立「AI科技中心」，推動AI技術融入機器人競賽，學生透過考取AI專業認證，為智慧應用領域奠基。

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在無人機及5G科技方面，教育局表示，瑞芳高工空間測繪科將「無人機技術」納入課程，讓學生能掌握陸、海、空無人機應用技術並取得相關證照；鶯歌工商則成為教育部「5G新科技學習」示範學校，打造虛擬實境、擴增實境實驗教室。

教育局表示，智慧製造與金融科技領域方面，則有新北高工打造「機器人及機器手臂金手培訓基地」，整合資訊與物聯網概念，培育工業4.0自動化人才，並在113學年度全國技藝競賽機器人職種中囊括7項大獎；淡水商工設立「智慧控制認證中心」，提供機械手臂與物聯網課程；三重商工打造「金融沙盒育才中心」，整合區塊鏈與虛擬貨幣課程，與專業單位共同開發金融證券投資實務課程。

教育局表示，市府將持續響應國家發展委員會推動六大核心戰略產業發展，協助學子掌握趨勢、接軌產業。

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