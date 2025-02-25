港務公司招募中！高職畢業起薪4萬1 師級職缺5.6萬起

台灣港務公司招募人才，高中職畢業起薪4萬1570元。圖為高雄港A6碼頭護岸及新生地填築工程。（資料照，台灣港務公司提供）

2025/02/25 12:00

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣港務公司招募人才，高中職畢業即可報考的助理事務員、助理技術員，起薪4萬1570元，另還有航運管理、交通管理、航運技術等16類科人員招考，正備取共228人。

台灣港務公司甄試簡章公告，即日起至3月12日下午5時開放報名，並於4月19日辦理筆試、5月24及25日辦理口試。港務公司預計今年招考正、備取共228名，職缺包含師級及員級。

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師級報考資格為「碩士相關科系畢業」或「大學畢業並有3年相關工作經驗」，起薪為5萬6680元。員級職稱為高級事務員、高級技術員者，須專科以上學校相關科系畢業，起薪為4萬8230元；職稱為助理事務員、助理技術員者，高中職畢業即可報考，起薪為41570元。

為因應國際市場變動及產業趨勢，港務公司透過數位與永續雙軸轉型，推展各項業務。為此，應業務需要招考航運管理、交通管理、航運技術、業務行政、法務、資訊、環保、職安衛、護理、土木、電機、機械、人力資源、政風、財務、會計等共16個類科，招考職缺地點包含基隆港、臺北港、蘇澳港、臺中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港共9個港口。

港務公司表示，已參考軍公教待遇調整幅度，並規劃全面調薪3%。待相關程序完成後，新進人員起薪將進一步調整，提供更具競爭力的薪資條件。

筆試有雙北、高雄2考區；口試設高雄考區，詳細報名資訊請至港務公司甄試報名網站查詢（https://tipc114.twrecruit.com.tw）。

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