注意！基隆路1段路面將更新 車行地下道3/2起深夜管制

基隆路1段（信義路至松壽路）將自3月2日至17日的平日夜間0時至6時進行路面更新，將依施工進度封閉基隆路車行地下道入口。（台北市新工處提供）

2025/02/25 11:46

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府新建工程處將自3月2日至17日的平日夜間0時至6時，依序封閉單向車道進行基隆路1段（信義路至松壽路）路面更新施工；由於去年底基隆路2段假日夜間施工造成嚴重塞車，導致工程暫停檢討交維措施，這次施工期間的假日將不進行施工。

新工處工務科科長蕭志龍表示，基隆路1段（信義路至松壽路）距離前次銑鋪時間已有一段時間，路面已有逐漸劣化情形，延續去年完成基隆路2段至4段路面更新後的整體性，今年列入專案計畫更新路段。

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蕭志龍繼續說明，基隆路1段（信義路至松壽路）將自3月2日啟動路面更新作業至17日止，利用平日車流量最小的夜間0時至6時封閉施工範圍車道，分段逐步進行路基改良及路面銑鋪作業，施工路段前後路口將派駐義交人員進行引導及管制作業，基隆路沿線及周邊也有設置指引牌面及義交人員指揮，提醒民眾提早改道。

新工處工務科中區工務所主任洪辰儒表示，將依施工進度每次採單向車道封閉半半施工，進行南向車道更新時，將封閉基隆路1段與松隆路交叉口南向進入基隆路車行地下道入口；進行北向車道更新時，將封閉基隆路1段與信義路交叉口北向進入基隆路車行地下道入口。

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