臺灣港務公司徵才月薪突破4萬元 參考軍公教調薪3％

臺灣港務公司114年度新進從業人員甄試海報。（臺灣港務公司提供）

2025/02/25 10:53

〔記者洪臣宏／高雄報導〕臺灣港務公司甄試簡章公告，2025年招考正、備取共228名，職缺包含師級及員級，起薪分別為師級每月56680，員級48230、41570元。港務公司表示，已參考軍公教待遇調整幅度，並規劃全面調薪3%。

師級報考資格為「碩士相關科系畢業」或「大學畢業並有3年相關工作經驗」，起薪為56680元/月。員級職稱為高級事務員、高級技術員者，須專科以上學校相關科系畢業，起薪為48230元/月；職稱為助理事務員、助理技術員者，高中職畢業即可報考，起薪為41570元/月。

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此外，港務公司已參考軍公教待遇調整幅度，並規劃全面調薪3%。待相關程序完成後，新進人員起薪將進一步調整。

港務公司表示，透過數位與永續雙軸轉型，應業務需要招考航運管理、交通管理、航運技術、業務行政、法務、資訊、環保、職安衛、護理、土木、電機、機械、人力資源、政風、財務、會計等共16個類科，招考職缺地點包含基隆港、臺北港、蘇澳港、臺中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港共9個港口。

報名期間自即日起至3月12日17時止，並於4月19日辦理筆試、5月24日及25日辦理口試。筆試設雙北、高雄共2考區；口試設高雄考區，報名相關資訊請至港務公司甄試報名網站查詢。

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