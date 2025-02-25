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    3月1日起搭乘中捷綠線使用TPASS定期票 各閘門都可刷

    3月1日起，台中捷運所有閘門皆可刷tpass卡。（中捷公司提供）

    3月1日起，台中捷運所有閘門皆可刷tpass卡。（中捷公司提供）

    2025/02/25 11:41

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕使用TPASS定期票搭乘中捷的民眾愈來愈多，但因為不是每一個閘門都可刷TPASS，中捷公司表示，自3月1日起，捷運綠線全線各車站自動收費閘門將皆可刷TPASS定期票，民眾不必排隊在限定閘門刷卡。

    TPASS定期票為很多通勤族及學生省下不少荷包，搭乘人數愈來愈來，但目前中捷綠線並非全部的閘門都可刷TPASS，台中捷運辦理自動收費系統修改作業，目前已完成第一階段整合測試，自3月1日起，捷運綠線全線各車站自動收費閘門將皆可刷TPASS定期票，大幅增加乘客進出站的便利性。

    台中捷運表示，TPASS定期票上路後深獲通勤旅客好評，目前持定期票旅客必須走專用通道，開放自動收費閘門刷卡後，尖峰期間旅客進出站將更加順暢。3月1日系統上線後，旅客若有任何票證問題，請隨時向車站服務人員反映，或依現場人員引導進出車站。

    台中捷運說明，此次系統修改案一併整合台中市交通行動服務（MaaS）的Taichung Go套票，自3月1日起，旅客可持票證QR Code感應無障礙閘門的多元支付QR掃瞄機進站乘車。

    台中捷運補充，自動收費系統正進行下一階段修改作業，未來旅客可在全線加值售票機直接購買TPASS定期票，省去在車站詢問處人工販售的排隊等待時間，搭乘捷運將更快更方便。

    3月1日起，台中捷運所有閘門皆可刷tpass卡。（中捷公司提供）

    3月1日起，台中捷運所有閘門皆可刷tpass卡。（中捷公司提供）

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