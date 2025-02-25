避免重演淹水悲劇「彰北快捷道路」最關鍵鹿港頂番婆段變更設計

彰化縣洋仔厝溪拓寬道路終於進入最後一哩路，先封閉舊人和橋，拆除後重蓋後通車，再封閉新人和橋拆除重蓋。（記者劉曉欣攝）

2025/02/25 11:44

〔記者劉曉欣／彰化報導〕被視為「彰北快捷道路」的洋仔厝溪堤岸道路拓寬工程，為了避免重演去年凱米颱風造成「水龍頭故鄉」鹿港頂番婆聚落淹水，縣府進行變更設計，取得新、舊人和橋之間北側約600坪土地，大幅增加通洪斷面，並取消原有廣場設計，也加速清淤，力拚明年底完工。

縣府工務處新建工程科長黃勇茂表示，這是洋仔厝溪堤岸拓寬工程最關鍵的路段，也是人口最密集的黃金區域，去年因為颱風之故，也讓工程停工90天。同步針對工程部分進行變更設計，並從2月中下旬復工，先封閉舊人和橋進行拆除再重建，完成後再封閉新人和橋拆除後重蓋。

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黃勇茂指出，在新、舊人和橋之間北側600坪用地，原為農水署的水利用地，透過有償撥用取得後將予挖除，將增加通洪斷面。而工法不變，維持懸臂版箱涵式工法，頂番婆段北岸拓寬為14米的雙向4線車道，南岸為11米的雙向2車道，只是北岸道路因新舊人和橋之間的河道加寬，大約往北移8米左右。

水資處防洪維護科長林慶濠表示，洋仔厝溪將會加速清淤秀水青埔橋到鹿港的頭南段，全長約為3.8公里。

縣議員凃淑媚表示，洋仔厝溪堤岸道路拓寬工程最後一哩路，就是拆除新、舊人和橋並重建，長期以來，只要上下班時間，新、舊人和橋就是大塞車，讓頂番婆的發展被掐住脖子，希望能夠早日完成拓寬與清淤工程，讓頂番婆交通不再是居民的惡夢，未來從國道到台17線、台61線都很方便。

至於，頂番婆聚落最重要的橋梁都叫人和橋，凃淑媚指出，當初因為舊的人和橋太塞了，才會相隔100公尺蓋新的人和橋。未來，兩橋都會拆除再重蓋，是否維持原名，就看民眾的意見了。

洋仔厝溪堤岸道路工程全長7.9公里，全段拓寬工程已花了20多年來分期辦理，第一期工程在2004年完工，而全段精華地區就是頂番婆段1.2公里則分成2個標案，最關鍵的就是新、舊人和橋拆除與重建，力拚2026年底完工通車。

彰化縣洋仔厝溪拓寬道路終於進入最後一哩路，先封閉舊人和橋，拆除後重蓋後通車，再封閉新人和橋拆除重蓋。（記者劉曉欣攝）

洋仔厝溪堤岸拓寬工程花費20多年，終於進入最後一哩路的鹿港頂番婆人口密集段，未來往來國道、台17、台61都很方便，被視為「彰北快捷道路」。（彰化縣政府提供）

彰化縣鹿港鎮頂番婆聚落有世界「水龍頭故鄉」封號，新、舊人和橋是頂番婆人口密集的黃金地段。（彰化縣政府提供）

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