液晶光電研究獲肯定 中山大學教授林宗賢登美國光學新科會士

國立中山大學光電工程學系講座教授兼研發長林宗賢，在液晶光電領域研究和技術創新受肯定，獲選今年美國光學新科會士。（中山大學提供）

2025/02/25 11:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕中山大學光電工程學系講座教授兼研發長林宗賢因在液晶光電領域研究、技術創新突破及產業推廣應用貢獻卓越，當選2025美國光學學會會士，今年公布的全球121名新科會士中，全台僅3人獲此殊榮。

林宗賢研究專長為液晶材料、光電元件、先進顯示技術及光學計算，並積極推動智慧型窗戶創新創業、國際學術及產學合作。他深耕液態光子晶體研究，突破傳統膽固醇型液晶排列限制，研發「雙頻率場組裝」技術，達成超高週期光子晶體，推升脈衝光應用發展。

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也開發「反向電致形變」技術，能在數分鐘內製造大面積且高穩定性的藍相液晶單晶，顯著提升光子晶體生長速度，突破光電設備、感測器及光學通訊領域現有進展，推動高效、低能耗且節能減碳的綠色光電科技。

美國光學學會（OPTICA）創立於1916年，為全球光學與光子學領域最具影響力的學術組織之一。自1959年起，每年均遴選對光學與光子學發展做出重大貢獻的科學家為會士，肯定其在研究、商業、教育、工程及社群服務等領域的卓越影響力。

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