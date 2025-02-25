壽山動物園傳喜事 水豚與迷你驢家族生寶寶

寒流天氣冷，小水豚在紅外線保溫燈下取暖。（壽山動物園提供）

2025/02/25 10:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕壽山動物園在春節期間傳來喜事，水豚家族迎來3隻可愛的水豚寶寶「莉馬」、「莉拉」、「莉松」，迷你驢家族也增添新成員「澎澎」；園方將於3月1日舉辦水豚寶寶見面會、3月2日安排迷你驢新生家族聚餐。

壽山動物園的水豚媽媽「莉亞」，來自桃園X-Park，與園區的公水豚「芮芮」於去年配對組成家庭，經1年相處後傳出喜訊。

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春節期間，「莉亞」順利產下3隻水豚寶寶，分別取名為「莉馬」、「莉拉」和「莉松」，象徵這個家庭將像馬拉松般長久、繁衍生息；首次當媽媽的「莉亞」展現強烈母性，當陌生人靠近時，會用身體將寶寶藏起來，水豚爸爸「芮芮」則在旁默默守護警戒，保育員也持續關注水豚寶寶狀態並悉心呵護。

此外，動物園照養的迷你驢來自彰化牧場，迷你驢媽媽「花花」原本和公驢「史瑞克」分開飼養，1年前保育員發現「花花」的叫聲能引起「史瑞克」躁動，隨即化身月老，打開柵欄門讓雙方見面，果然激出火花。

今年春節期間，「花花」順利誕下1隻毛色深灰、蓬鬆可愛的小驢，保育員為牠取名「澎澎」，小寶寶的個性溫馴，喜歡與人親近，常輕咬保育員褲子，討摸與梳毛的萌樣十分可愛。

這幾隻寶寶們都健康成長，已分別進入水豚山屋及迷你驢展場，開始學習適應新環境。園區特別在3月1日下午2點舉辦水豚寶寶見面會，由保育員分享水豚特性，並邀請大小朋友探訪水豚寶寶；3月2日上午10點則安排迷你驢新生家庭聚餐，由保育員為迷你驢張羅餐點，園方人員解說迷你驢知識。

園方表示，3月16日前，在壽山動物園臉書指定貼文留言，獻上對新生寶寶的祝福，還能抽好禮。此外，2月28日至3月2日出示與園內水豚或迷你驢合照，並完成FB或IG打卡（打卡地標為光室咖啡、入入選物店或壽山動物園擇1），可享光室咖啡任一主餐免費升級A餐，或入入選物店咖啡系列買一送一優惠。

小水豚習慣跟著媽媽莉亞。（壽山動物園提供）

迷你驢媽媽「花花」（右）隨時看顧著小驢，母女感情很好。（壽山動物園提供）

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