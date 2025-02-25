澎湖漁業生物研究中心化廢為寶 發表長松藻成果

澎湖漁業研究中心小門說明會，吸引村民前往。（記者劉禹慶攝）

2025/02/25 11:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖漁民視為廢物甚至漁網障礙物的長松藻，經過農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心研發化廢為寶，今（25）日在澎湖小門社區活動中心，舉辦「澎湖海藻資源寶藏 守護海洋環境永續利用」成果推廣會。

推廣「海洋友善保養產品」亮點，是展示以長松藻及葡萄藻為主要成分的美白防曬綠色保養品，包括噴霧化妝水、美白淡斑精華乳、防曬隔離霜及淡斑精華面膜等，具有效防護紫外線及注重海洋環境友善，引領消費者選擇更為天然的保養方式。主任謝恆毅表示，長松藻是服務於水試所小門子弟在小門海域發現的藻類，二崁、赤馬海域也有。

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長莖葡萄蕨藻為近幾年台灣新興具經濟價值養殖海藻，長松藻則是澎湖地區近年來發現之大量海藻新興素材，漁業研究中心進行研究顯示長莖葡萄蕨藻及長松藻具有豐富植物蛋白質，抗氧化活性佳，且具有抑制酪胺酸酶之美白功效及抑制一氧化氮生成之抗發炎功效。複合2種海藻萃取物所製造的保養品具有美白及抗發炎功效，所開發產品為海洋友善保養品。利用海藻製作高附加價值保養產品，保護海洋永續利用。

另於活動中推廣澎湖黑金-紫菜的功效及利用，紫菜為澎湖重要海藻養殖產業，因人口老化及臭肚魚啃食肆虐，導致產量逐漸減少，希望透過推廣會能提升澎湖海藻在產業中的競爭力，隨著海藻的量產技術逐漸成熟，當地的養殖業和相關企業有望共同推動海藻製品的商業化，進一步開拓市場，並創造綠色就業機會。

澎湖漁業研究中心在小門活動中心，舉辦守護海藻寶藏說明會。（記者劉禹慶攝）

澎湖漁民視為廢物的長松藻，澎湖漁業研究中心化廢為寶。（澎湖漁業研究中心提供）

長松藻化廢為寶，成為美容聖品。（澎湖漁業研究中心提供）

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