國1平鎮系統南向匝道228封閉 桃園市交大提醒配合疏導

國道1號平鎮系統交流道南向入口匝道將於28日的上午5點到中午12點封閉。（警方提供）

2025/02/25 11:09

〔記者周敏鴻／桃園報導〕28日起到3月2日是228和平紀念日連假，高速公路局預估首日交通流量大，高速公路將實施交通管制疏導措施，桃園市僅國道1號平鎮系統交流道南向入口匝道28日上午5點到中午12點封閉，警方呼籲用路人提早規劃行程，配合疏導措施。

因應國道1號平鎮系統交流道南向入口匝道封閉，用路人可改走替代道路，往觀音方向可走台66線下的延平路匝道接台1線往南右轉幼獅路再接回國道1號幼獅交流道南下、或續行台66線到觀音端接台61線南下，往大溪方向則是續行台66線到大溪端接國道3號南下。

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桃園市政府警察局交通警察大隊長李維振說，預估連假期間，市各國道交流道、重要聯外道路、與觀光遊憩景點，將湧現大量車潮，警方將針對大溪老街、台7線風景區、小人國與六福村遊樂區、石門水庫風景區、龍潭大池、各處大型購物中心等，增派警力執行交通疏導工作。

用路人應提早規劃行程，避開易雍塞路段，以前往大溪老街旅遊為例，用路人若要避開易壅塞的國道3號大溪路段，往北可改走台3線到三鶯交流道再接上國道3號北上，往南則可改走康莊路、台4線、台3乙線、台3線前往關西，李維振提醒，事先利用手機APP「桃園輕鬆GO、高速公路1968」查詢道路狀況，提早出門，妥善規劃出遊時段、路線，才能避免塞車掃興。

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