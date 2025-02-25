228連假恐有出遊潮 高雄觀光景點將交管

228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

2025/02/25 10:32

〔記者許麗娟／高雄報導〕本週五起將迎接228的3天連假，因預期返鄉、出遊人車潮多，高雄市各觀光景點包括旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、動物園、佛光山、旗山、美濃等，將依交通狀況實施交管措施，民眾出遊前先查詢景點交通資訊及替代道路，以免影響遊興。

高雄市交通局指出，壽山動物園停車場將視滿場狀況，彈性實施興隆路「禁止汽車進入」管制，請遊客配合現場員警指揮通行，建議可於捷運鹽埕埔站、輕軌文武聖殿站轉乘56號公車前往動物園，詳細交通資訊可至壽山動物園臉書或網站查詢。

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另市府已於舊台泥廠區旁新闢鼓山二路東、西側公有停車場（鼓山二路265巷旁），並提供接駁車往返動物園。民眾亦可搭乘輕軌或台鐵至鼓山站，僅需步行5分鐘內即可抵達該停車場轉乘接駁車前往動物園。

旗鼓渡輪航線則依往例每日上午11點至下午5點管制騎乘燃油機車搭乘渡輪，公務、電動及旗津居民機車除外，旗津地區也將依交通狀況實施4階段管制。

此外，因旗山台3線新旗尾橋改建工程，北側橋面封閉施工；南側橋面仍維持雙向通行。交通局建議民眾依現場標誌改道行駛，前往旗山可提前下國10嶺口交流道改行台29，或下國10旗山端後，直行高140旗屏一路轉台3旗山橋前往，多利用替代道路避開工區路段。

228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

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