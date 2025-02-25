為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    228連假恐有出遊潮 高雄觀光景點將交管

    228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

    228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

    2025/02/25 10:32

    〔記者許麗娟／高雄報導〕本週五起將迎接228的3天連假，因預期返鄉、出遊人車潮多，高雄市各觀光景點包括旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、動物園、佛光山、旗山、美濃等，將依交通狀況實施交管措施，民眾出遊前先查詢景點交通資訊及替代道路，以免影響遊興。

    高雄市交通局指出，壽山動物園停車場將視滿場狀況，彈性實施興隆路「禁止汽車進入」管制，請遊客配合現場員警指揮通行，建議可於捷運鹽埕埔站、輕軌文武聖殿站轉乘56號公車前往動物園，詳細交通資訊可至壽山動物園臉書或網站查詢。

    另市府已於舊台泥廠區旁新闢鼓山二路東、西側公有停車場（鼓山二路265巷旁），並提供接駁車往返動物園。民眾亦可搭乘輕軌或台鐵至鼓山站，僅需步行5分鐘內即可抵達該停車場轉乘接駁車前往動物園。

    旗鼓渡輪航線則依往例每日上午11點至下午5點管制騎乘燃油機車搭乘渡輪，公務、電動及旗津居民機車除外，旗津地區也將依交通狀況實施4階段管制。

    此外，因旗山台3線新旗尾橋改建工程，北側橋面封閉施工；南側橋面仍維持雙向通行。交通局建議民眾依現場標誌改道行駛，前往旗山可提前下國10嶺口交流道改行台29，或下國10旗山端後，直行高140旗屏一路轉台3旗山橋前往，多利用替代道路避開工區路段。

    228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

    228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

    228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

    228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

    228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

    228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

    228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

    228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

    228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

    228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

    228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

    228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

    228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

    228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

    228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

    228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

    228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

    228連假高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播