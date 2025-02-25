竹縣竹北嘉豐國小地下停車場3/1起試營運免費停車 4/1起收費

新竹縣竹北市嘉豐國小公有地下停車場，預計3月1日起試營運，開放民眾免費停車，4月1日起正式收費。（記者廖雪茹攝）

2025/02/25 10:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市六家地區缺乏大型停車場，位於高鐵特區的嘉豐國小公有地下停車場，經招標委外經營，廠商建置智慧停車設備期間，預計3月1日起試營運，開放民眾免費停車，4月1日起正式收費，費率每小時20元。

縣府交通旅遊處長陳盈州表示，嘉豐國小公有地下停車場去年8月完工後，上網公告招標委託經營管理採購案，流標兩次，進一步了解得知，主要原因為廠商評估當地臨停需求低，月租車位又受中央補助計畫規定不得超過5成，經檢討調降權利金後才有廠商投標。

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此案經今年1月中旬評選出由城市車旅承攬，廠商正建置完成相關智慧停車設備中，3月底前將全部建置完成。為提供民眾良好停車環境及維持嘉豐國小周遭停車秩序，4月1日正式收費營運前，將自3月1日上午8點起先行試營運，開放民眾免費停車，歡迎民眾多加利用。

交旅處表示，嘉豐國小公有地下收費停車場共有166個汽車停車位，包含4席身心障礙專用停車位、6席婦幼專用停車位、17席電動汽車專用停車位，規劃月租停車不得超過5成，月租車輛預留10席回饋在地社區民眾包含中興里、東興里及東平里等3個里，並提升抽籤機率先抽里民再抽一般月租。

目前停車收費規劃臨停為每小時收費20元、月租收費2400元為上限，正式營運收費初期將提供月租優惠1500元，未來將依照市場需求調整費率。

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