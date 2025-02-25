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    今起逐日回溫！二二八連假大幅回暖 高溫上看26度以上

    今白天起氣溫開始回升，預估二二八連假期間將大幅度轉暖，白天高溫普遍都在24度以上。（資料照）

    今白天起氣溫開始回升，預估二二八連假期間將大幅度轉暖，白天高溫普遍都在24度以上。（資料照）

    2025/02/25 09:40

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受強烈冷氣團影響，今（25日）晨全台平地最低溫在苗栗三灣9.6度，其他各地大多落在10-12度之間，今白天起氣溫開始回升，預估二二八連假期間將大幅度轉暖，北台白天高溫普遍都在24度以上，中南部或是內陸地區會再更高可達26-28度。

    天氣風險公司分析師歐宗學表示，過去幾天影響台灣的強烈冷氣團今將明顯減弱，環境風向轉偏東風，氣溫開始回升，高溫普遍都將上看20度，北部、東半部雲量稍多，為多雲或陰天，東北角至東半部地區仍有零星短暫雨機會，局部地區回溫較不明顯，可能還是會偏涼一些。中南部則為多雲到晴天氣，高溫可達22-23度，會有相當顯著的日夜溫差。

    明（26日）依然持續受高壓迴流東風環境影響，但有華南雲系東移帶來水氣，預估中北部、東半部都將轉為多雲或陰天，並且有零星短暫雨機會、山區會較明顯一點。南部仍以多雲天氣為主，影響相對輕微。氣溫則會持續回升，且由於雲量從今晚就會開始增多，輻射冷卻減弱以後，晨間的低溫情形可望緩和許多，白天的高溫則受限於偏多的雲量，大致與今天相似、僅稍高1度。

    週四（27日）西半部地區天氣多雲轉晴，東半部地區也會轉以多雲天氣為主，不過西半部地區在早晚期間都會有低雲或霧生成機會，行車要注意路況，離島地區受影響會更明顯。

    預估二二八連假期間將大幅度轉暖，白天高溫普遍都在24度以上，中南部或是內陸地區會再更高可達26-28度，低溫則大致在15-18度，因此雖然寒冷的感受沒那麼明顯，但日夜溫差依然很大，民眾外出活動仍然要注意適時調整穿著。

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