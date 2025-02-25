冷氣團減弱氣溫回升 週五上看30度 氣象專家：日夜溫差達10度

氣象專家指出，預估今天白天冷空氣開始減弱、天氣好轉，不過日夜溫差仍很大，中北部溫差甚至達9至11度。至於本週五至下週一各地高溫將達30度以上，各地白天暖如夏，但日夜溫差仍大。（資料照）

2025/02/25 09:02

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到強烈大陸冷氣團影響，氣象署今晨對6縣市發布低溫特報，各地區平地的最低氣溫約在10至12度，氣象專家指出，預估今天白天冷空氣開始減弱、天氣好轉，不過日夜溫差仍很大，中北部溫差甚至達9至11度。至於本週五至下週一各地高溫將達30度以上，各地白天暖如夏，但日夜溫差仍大，本島早晚低溫仍會下探到15至17度。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日白天後，受大陸冷氣團減弱及環境轉為偏乾影響，太陽輻射效率變高，台灣各地氣溫開始回升，不過早晚溫度仍屬偏低，西部地區日夜溫差增大，落差甚至會達10度。

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「林老師氣象站」指出，以日夜溫差來看，中北部地區溫差可高達攝氏9至11度，南部地區也有攝氏8至10度，東部地區在攝氏6至8度之間，離外島的澎湖及馬祖地區攝氏2至4度，金門地區攝氏5至7度，提醒大家注意溫度即時變化，進行隨身衣物的增減調整。

氣象署也提醒，預估週五至週日環境風場漸轉為偏南風，天氣更為溫暖，預估日夜溫差大，各地氣溫為：北部及東北部15~24度，中部15~25度，南部16~28度，花東17~25度；澎湖16~20度，金門14~20度，馬祖12~16度。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日白天起冷空氣逐漸減弱、天氣好轉，各地轉為晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。白天北舒適、南微熱，各地早晚仍偏冷。

吳德榮指出，明日有中層水氣通過，中部以北雲量稍增、局部山區偶有零星飄小雨的機率，很不明顯；其他各地多雲時晴。週四中層水氣東移，雲量逐漸減少，天氣穩定。明、後兩天都是北舒適南微熱、早晚涼，易起霧的天氣。

吳德榮表示，週五起至下週一本島各地區最高氣溫皆升至30度以上，各地白天暖如夏，易起霧。週五至下週一白天晴朗穩定，下週一晚鋒面接近，大氣趨不穩定，有對流發生的機率。

吳德榮也提到，預估下週二（4日）鋒面通過、伴隨降雨，冷空氣南下、氣溫驟降，「乍暖還寒」應特別注意氣溫的劇烈變化。

「林老師氣象站」發文指出，今日白天後，受大陸冷氣團減弱及環境轉為偏乾影響，太陽輻射效率變高，台灣各地氣溫開始回升，不過早晚溫度仍屬偏低，西部地區日夜溫差增大，落差甚至會達10度。（圖擷自臉書）

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