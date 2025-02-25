熊本縣訪團搭「雄熊」航線來高雄 「兩熊」久違熱情相擁

為歡迎熊本縣木村敬知事首度率團訪高，高雄熊與熊本熊合體聯袂登場熱情迎賓。（行國處提供）

2025/02/25 09:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕日本熊本縣木村敬知事上任後，首度率團訪問友好城市高雄市，24日搭乘2月初剛復航的「高雄－熊本」航線抵達，旋即拜會高雄市長陳其邁，兩市吉祥物，高雄熊與熊本熊也久違同歡，一見面就熱情相擁，讓現場氣氛瞬間充滿歡樂。

為歡迎木村敬知事首度率團訪問高雄，以兄弟相稱的兩市吉祥物高雄熊和熊本熊特地約好聯袂現身迎賓，兩熊逗趣的互動也把木村知事一行逗得歡笑連連。

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陳其邁表示，高雄與熊本的情誼就像高雄熊與熊本熊的兄弟之情，過去兩地不論是地震或颱風等災情，高雄和熊本總是第一時間互相慰問、互相援助。

陳其邁還回顧前兩年拜訪熊本時，熊本市大西一史市長特別陪同導覽熊本城天守閣，他笑稱當時遇到的台灣人比日本人還多，而阿蘇火山也是非常值得造訪的美景，如今兩地復航，也帶動觀光契機，希望很快能再度回訪。

木村知事表示，首次訪高搭乘熊本直飛高雄的航班，真的非常方便，疫情後導致直航中斷，如今終於盼到復航，完成訪高心願，重啟直航不僅可促進熊本與高雄之間的交流，也加速了熊本與台灣之間的各項互動。

木村知事進一步提及，台積電進駐熊本，期盼雙方未來針對相關領域的專業人才進行交流，並盼學習台灣推動科學園區的成功經驗。

陳其邁回應，相信台積電在兩地的投資，能讓雙方發展更密切的跨國產學合作，一同建構台日半導體產業相互支援的供應鏈環境，以及高科技產業鏈的協同合作，同時加速推展高雄與熊本之間的經濟戰略夥伴關係。

熊本縣木村敬知事訪團與高雄市府團隊合影。（行國處提供）

熊本縣木村敬知事搭乘「熊本－高雄」復航直航班機訪高拜會高雄市長陳其邁。（行國處提供）

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