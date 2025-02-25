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    台灣隊關鍵一戰！彰化再挺到底 800碗爌肉飯應援

    今晚台灣隊與西班牙直球對決，爭取晉級機會，這是關鍵的一役，也是台灣隊輸不起的一戰，彰化縣政府力挺台灣隊，準備了800碗爌肉飯，就是要讓球迷吃出美食滋味，一起集氣為台灣隊加油打氣。（記者張聰秋攝）

    今晚台灣隊與西班牙直球對決，爭取晉級機會，這是關鍵的一役，也是台灣隊輸不起的一戰，彰化縣政府力挺台灣隊，準備了800碗爌肉飯，就是要讓球迷吃出美食滋味，一起集氣為台灣隊加油打氣。（記者張聰秋攝）

    2025/02/25 08:38

    〔記者張聰秋／彰化報導〕2025世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）今晚台灣隊將迎戰西班牙，爭奪晉級機會，這場比賽至關重要，是台灣隊非勝不可的一役。彰化縣政府全力挺台灣隊，特別在縣立美術館廣場設置大螢幕直播賽事，並準備了800碗爌肉飯，邀請球迷一同享受美食，一起為台灣隊加油打氣。

    美食應援活動將於今晚6點15分發放兌換券，持券即可領取爌肉飯。早在本月20日台灣隊首度對戰西班牙時，縣府便以爌肉飯應援，這次兩隊再度交鋒，縣府再次加碼支持，已經陪伴台灣隊走過前三場比賽。今晚這場關鍵戰役，決定台灣隊能否晉級，縣府希望透過美食應援，與球迷一同隔空力挺，期盼球員堅持到底、不放棄，戰鬥到最後一刻！

    彰化縣政府今晚在縣立美術館廣場前同步透過大螢幕直播賽事，已經陪伴台灣隊走過前三場比賽，今晚這場關鍵戰役更不能缺席。（圖縣府提供）

    彰化縣政府今晚在縣立美術館廣場前同步透過大螢幕直播賽事，已經陪伴台灣隊走過前三場比賽，今晚這場關鍵戰役更不能缺席。（圖縣府提供）

    彰化縣政府應援台灣隊國際賽事，應援美食少不了爌肉飯，彰化縣長王惠美都會到場與球迷們一起享受觀賽的樂趣。（記者張聰秋攝）

    彰化縣政府應援台灣隊國際賽事，應援美食少不了爌肉飯，彰化縣長王惠美都會到場與球迷們一起享受觀賽的樂趣。（記者張聰秋攝）

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