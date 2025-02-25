機場捷運意外一度調整運行 4車次受影響最多延誤15分

桃園機場捷運今天凌晨進行工程機具吊掛作業時，發生重心偏移導致工程平台車車輪偏移軌道，工程人員立即進行搶修。（桃園大眾捷運公司提供）

2025/02/25 09:36

首次上稿 08:31

更新時間 09:36

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園機場捷運今天（25日）凌晨A15大園站進行站體油漆工程機具吊掛作業時，不料重心出現問題，造成工程平台車車輪偏移軌道，清晨5點44分搶修完成。清晨6點起機捷普通車班距一度進行調整因應，直達車調整為每站停車，至上午8點12分已恢復一般營運模式。

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桃園捷運公司表示，今天凌晨於A15大園站進行站體油漆機具吊掛作業，準備將站體油漆機具吊到工作平台車站運往其他車站進行油漆作業，不料吊掛過程中發生重心偏移，造成工程車車輪偏移軌道；目前機場捷運系統已完全恢復正常，受事件影響，清晨6點起進行普通車班距調整，直達車每站停車。

桃捷公司稍早更新說明表示，上午8時12分已恢復一般營運模式（直達車停靠A3新北產業園區站、A8長庚醫院站、A12、A13機場第一、二航廈站），南延直達車也恢復停靠A18高鐵桃園站及A21環北站；普通車也依照時刻表恢復正常營運。對於事故造成旅客不便，桃捷公司深歉意。

此事件共有4列機捷車次受到影響，最大延誤15分鐘，約380名旅客受影響，班距調整期間，造成旅客不便，桃捷公司深歉意。

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