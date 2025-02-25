經典賽》達美樂logo被質疑帶衰 小編換「骰到6」集氣獲讚爆

世界棒球經典賽資格賽近日持續進行，在網路上有球迷指出，在大巨蛋本壘後方的廣告看板上，「達美樂」logo上的骰子只有1點及2點，被質疑帶衰，對此達美樂小編也隨即將粉專的圖片更換成上下都骰到6的畫面，引發網友大讚。（圖擷自臉書）

2025/02/25 08:54

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊在世界棒球經典賽資格賽落居第三，今天（25日）將與第二名的西班牙加賽爭取晉級；有球迷戲稱大巨蛋本壘後方的「達美樂」廣告看板「帶衰」，商標上的兩顆骰子居然只有1點及2點「扁膣」；達美樂小編得知後將粉專的大頭貼圖片換成上下都骰到6，引發網友大讚。

WBC資格賽台灣隊於23日惜敗尼加拉瓜，目前列分組排名第3，今日將和西班牙隊再交手一次，勝者才可挺進明年經典賽正賽。在敗給尼加拉瓜後，在網路上則有網友PO圖表示，在台灣隊打擊時，本壘後方的廣告看板，竟出現達美樂骰子1和2的「BG」logo，由於擲骰子最輸就是「BG」，因此被認為帶衰台灣隊，球迷還為此發文呼籲，希望能將達美樂的Logo「貼成6」。

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雖然中華職棒會長蔡其昌表示「沒有辦法」，但「達美樂」的臉書小編順應網友要求，已先將臉書粉專的大頭貼更換成上下都骰到6的畫面，小編還笑稱「雖然沒辦法改球場的，但小編偷偷換了社群的，希望老闆不要發現」。

該文發出後隨即引發網友大讚，並紛紛留言洗版「明天晚餐就吃達美樂」、「厲害了，明天我晚餐就吃你了」，也有網友笑稱「派暗部去球場貼個貼紙吧（誤」、「誰來給小編加根雞腿呀」、「小編，很可以，快幫他加薪」，小編也逗趣回應「小編下禮拜會去刷帳本」、「不能是加片披薩嗎」、「你等等會看到小編在球場…」。

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