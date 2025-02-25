02/25 各報重點新聞一覽

海軍退役少將孫海濤等涉共諜案，因違反國安法等罪被檢方起訴，高等法院高雄分院昨日全判無罪。（資料照）

2025/02/25 06:39

自由時報

自由日日Shoot》被控帶團赴中接受招待、替中發展組織 四人涉共諜「全無罪」惹議

海軍退役少將孫海濤、作家祝康明、高市退伍軍人協會理事長劉萬禮和秘書長歸亞蒂等四人，被控帶團前往中國接受招待，替中國發展組織、與統戰人員接觸，被依國安法等罪起訴，高等法院高雄分院昨認為檢方「無法舉證資金來自國台辦」、「無法證明發展組織」，均判無罪；高檢署高雄分署不服，將提上訴。

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新南向政策奏效 大專境外生達12.3萬人 近5年新高

新南向政策奏效，教育部最新統計，一一三學年大專校院境外國際學生達十二萬三一八八人，創近五年新高，以越南、印尼、馬來西亞等新南向國家學生人數最多。

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2800噸棄置水源保育區 高雄馬頭山遭埋廢棄物 7嫌交保

三級保育動物水鹿、穿山甲重要棲地的高雄馬頭山保育區，遭不法集團棄置大量事業廢棄物，橋頭地檢署偵查，發現約兩千八百噸的廢棄物深埋四米於水源保育區，檢警逮捕陳嫌等七人並聲押，法官裁定五萬至八萬元不等金額交保，檢方擬抗告。

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聯合報

紓解急診 衛福部祭3策略2方向 急診醫學會：執行困難

多家媒體揭露醫學中心急診壅塞與加護病房滿床的醫療危機，行政院長卓榮泰昨天一早要求衛福部提專案報告。衛福部昨天第三度召開應變會議，公布短期三大強化因應策略及中長程二大改革方向，醫界對此悲觀看待，認為因應策略倡議許久，但執行困難。

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德大選…基民黨勝出 將組聯合政府

德國大選結果出爐，相隔三年多，保守派的基民黨（CDU／CSU）重新成為最大黨，該黨推派的總理候選人梅爾茨有機會坐上總理寶座。由於基民黨未單獨過半，梅爾茨會自廿四日起開始籌組聯合政府，外媒預期將費時數月。

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中國時報

急診快崩潰 中央解方難救急

農曆春節期間醫院急診室壅塞現象迄今未解，民怨沖天，行政院長卓榮泰24日急召衛福部長邱泰源聽取報告。衛福部表示，已持續協助醫院調整醫護人力及病床，並強化轉診分流機制，近日有部分醫療院所進行院內調度，已舒緩急診壅塞情形。民團則批評，衛福部只會喊空話，將床位不足的責任推給各醫院，呼籲政府拿出更積極作為。

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德國向右轉 聯盟黨梅爾茨接總理

德國政壇變天！23日大選結果顯示，保守派聯盟黨獲得近29％選票勝出，最大在野黨基督教民主黨（基民黨，CDU）黨魁梅爾茨（Friedrich Merz）有望出任總理。梅爾茨勝選後喊話，預計8天內啟動組閣談判，「為我們國家解決各種問題」。不容小覷的是，極右翼「另類選擇黨」（AfD）得票率第2，衝出自二戰以來最好的成績。

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打造雙語化環境，台師大國際境外生佔比12.05％，居各大學之冠。 （台師大提供）

高雄市馬頭山遭人非法棄置大量廢棄物近2800立方公尺。（圖：高市府提供）

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