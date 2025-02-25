今早各地仍寒冷 白天起冷氣團減弱、明顯回溫

今晨各地仍偏寒冷，不過白天氣溫將明顯回升，民眾需注意溫差。（資料照）

2025/02/25 07:05

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日受到強烈大陸冷氣團影響，於凌晨4點49分針對6縣市發布低溫特報，今晨各地仍偏寒冷，不過白天氣溫將明顯回升，民眾需注意溫差。

今日清晨中部以北及東北部低溫約10至12度，南部及花東約14至15度，苗栗以北及金馬局部近山區或空曠地區可能出現10度以下低溫。白天起冷氣團減弱，各地氣溫明顯回升，西半部及東南部地區高溫可達21至23度，宜花約19度左右，留意日夜溫差，請適時增減衣物。離島氣溫部分，澎湖全天13至16度、金門10至18度、馬祖7至13度。

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天氣方面，清晨臺灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲，白天起環境明顯轉乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

空氣品質方面，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及澎湖為「普通」等級，中部空品區清晨至上午短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

週三（26日）、週四（27日）各地早晚天氣涼，華南雲系東移，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。北部及東北部14至23度，中部15至24度，南部15至26度，花東16至23度。

週五（28日）至下週日（3月2日）環境風場漸轉為偏南風，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。北部及東北部15至24度，中部15至25度，南部16至28度，花東17至25度。

溫度:

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 13 ~ 21 14 ~ 22 15 ~ 21 15 ~ 17

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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