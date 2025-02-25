高雄輕軌防撞「亮」這招！ 捷運局：2路口試辦地面警示燈

高雄輕軌大順路段兩處路口試辦地面警示燈，輕軌通過時、軌道旁會閃爍。（記者王榮祥攝）

2025/02/25 00:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌安全性再升級！高市捷運局選擇人流、車流都多的大順路段兩處路口試辦「地面警示燈」，讓地面閃爍提高路口辨識度，預計測試半年後、評估是否擴增至大順路段其他路口。

高雄輕軌去年1月成圓，全年總運量1258萬人次，對比前年大幅成長62%；考量大順路段人口密集、車流量大、路口數多等特性，捷運局去年12月於大順與富民、大順與博愛兩路口，試辦地面警示燈。

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捷運局說明，地面警示燈規劃在輕軌通過路口的軌道兩側，列車通過時、兩排警示燈會同步閃爍，方便周邊人車識別、避免誤闖；輕軌一階曾於高雄展覽館外設置第一處地面警示器，大順路段是第二、三處，卻是第一次在車多路口試辦。

兩處路口警示燈已於去年12月5日啟用，實施至今民眾反應相當正面，整體成效則持續委託高雄科技大學專家學者評估中；若成效良好，會持續建置在其他車多路口，強化通行安全。

輕軌去年成圓後，各車站運量普遍增長，尤其與高雄捷運R13凹仔底站可轉乘的C24愛河之心站（大順、博愛路口）、與台鐵科工館站可轉乘C30科工館站（大順、鐵道一街口），運量均維持高檔，位於大順路段、靠近學校（樹德家商、高雄高工）的車站同樣人氣竄升。

但輕軌成圓後車禍也增加，高市警方統計去年發生23件輕軌車禍，比前年14件多出9件，肇事原因以汽機車未依標誌指示行駛最多，其次是闖紅燈和違反號誌管制。

高市府相關單位除規劃科技執法、加強號誌與人員導引，捷運局也根據路口情況，選擇大順路段人車較多的兩處路口，增設地面警示燈機制，與展覽館前不一樣，這兩處是真正人多車多的路口，所以設置後需再評估整體效益。

高雄輕軌大順路段兩路口試辦地面警示燈，減少挨撞機率。（記者王榮祥攝）

輕軌地面警示燈在列車通過前後會閃爍，提高辨識度。（記者王榮祥攝）

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