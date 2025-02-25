拓銷美加紐澳奏效！高雄芭樂去年外銷量增27％ 今年1月翻倍成長

高雄首創美加紐澳拓銷計畫奏效，芭樂去年外銷量成長2成7，今年1月外銷翻倍。（記者陳文嬋攝）

2025/02/25 00:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市首創美加紐澳拓銷計畫奏效，帶動水果近1年多來外銷量成長1成6至2成，以芭樂去年成長2成7，今年1月外銷翻倍；農業局並與連鎖量販店合作，上架高雄首選芭樂促銷至2月底，搶攻國內外市場。

農業局全國首創美加紐澳拓銷計畫，帶動高雄水果去年外銷總量達7123噸，比前年成長2成，以鳳梨外銷成長4成3最多，其次為芭樂成長2成7；今年1月水果外銷總量比去年同期增加1成6，其中芭樂比去年成長1倍。

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尤其高雄芭樂種植面積及產量全國最多，品質好、穩定受歡迎，但因受到去年颱風影響，加上今年天冷產期延後，1至2月產量較低，預計3至4月產量將逐漸增加，5至6月為高峰期。

農業局表示，今年芭樂生產面積2713公頃與去年持平，上半年受到去年颱風影響，有零星植株倒伏，但扶正後仍可生產，加上今年初低溫影響，預計4月陸續恢復正常，上半年產量預估近4萬噸，與去年差不多。

此外，近來芭樂量少價揚，農業局與家樂福合作，全台上架高雄芭樂舉辦促銷活動，原本珍珠芭樂每斤600公克價格150元，促銷2顆共750公克優惠價79元，活動只到2月底止。

農業局與連鎖量販店家樂福合作，上架高雄首選芭樂舉辦促銷活動，珍珠芭樂2顆共750公克優惠價79元。（記者陳文嬋攝）

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