「藝術成社會影響力！」 藝術推廣國際論壇高雄開幕 200多人交流

衛武營國家藝術文化中心總監簡文彬，與美國在台協會高雄辦事處長張子霖（右）合照。（記者陳文嬋攝）

2025/02/24 23:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心「2025藝術學習推廣國際論壇」今開幕，首邀美國教學藝術家之父艾瑞克・布思，以及英美兩大重量級場館代表等18人，一連2天舉行5場主題論壇，200多人齊聚交流，以共創未來為主題，讓藝術跨出劇場，成為社會影響力。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營藝術推廣國際論壇暨工作坊始於一個簡單卻深刻信念即藝術，不只是舞台上表演，更是生活中無處不在的美感體驗，以及改變社會的力量。在台灣及全球，藝術學習推廣逐漸成為文化政策的重要議題，衛武營藉此活動打造知識與經驗交流平台，期盼藉由國內外眾人參與，書寫創意社會的永續未來。

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6位國際一線藝術教育專家包括艾瑞克・布思、英國國家劇院學習與全國夥伴計畫總監艾麗絲・金—法洛、美國甘迺迪中心教育部學校與社區計畫資深主任珍奈特・麥昆等，將和台灣場館、團隊和藝文領域專業工作者12人，從5個主題聚焦藝術推廣實施，關注青少年與樂齡族群藝術參與，探討藝術如何連結當代社會、創造影響力，以及藝術無形的社會影響力。

論壇在美國在台協會高雄分處支持下，將進一步探討「藝術影響力，社會處方箋」，聚焦近年藝文領域關注的議題，包括如何透過青少年和樂齡長輩藝術參與促進社會福祉，以及藝術如何成為影響社區和環境的力量，並透過藝術家與學校、社群合作，將藝術由靜態欣賞轉變為動態實踐。

衛武營表示，藉由國際交流平台倡議藝術推廣價值，提供參與者國際視野，並推動各界資源跨域合作，並透過教學藝術家的實踐，讓藝術影響力跨出劇場，從而使藝術推廣成為藝文組織核心，創造出持續進行且影響深遠的行動。

衛武營國家藝術文化中心「2025藝術學習推廣國際論壇」今開幕，200多人齊聚交流，以藝術學習共創未來。（記者陳文嬋攝）

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