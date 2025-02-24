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    北極海域兵家必爭 國海院為台灣連攻兩城

    北極海域兵家必爭，國海院為台灣連攻兩城。圖為國家海洋研究院、中央大學與波蘭哥白尼大學合作成立的首座台灣極地研究站。（國海院提供）

    北極海域兵家必爭，國海院為台灣連攻兩城。圖為國家海洋研究院、中央大學與波蘭哥白尼大學合作成立的首座台灣極地研究站。（國海院提供）

    2025/02/24 23:32

    〔記者洪定宏／高雄報導〕舉世皆知，北極戰略地位十分重要，兵家必爭，台灣沒有缺席！2022年6月，國家海洋研究院、中央大學與波蘭哥白尼大學合作，在北極冷岸群島的史匹茲卑爾根島朗伊爾城，成立首座台灣極地研究站；2024年8月，國海院與中山大學合作，由國海院代表台灣，首次搭乘「極星號」破冰船深入北冰洋調查。國海院2年創下2次紀錄，成為台灣海洋界盛事。

    台灣海洋產業聯合會理事長邱永芳分析，地球暖化造成北極融冰嚴重，卻更凸顯北極的戰略地位，因為如果「融冰融解出航道」，輪船就能直接穿越行駛，形成重要商機，所以事先的海洋調查成為關鍵發展依據。

    邱永芳指出，加拿大、美國、俄羅斯、冰島、挪威、丹麥、瑞典、芬蘭於1991年成立北極理事會，中國在俄羅斯支持下，2013年成為正式觀察員。但近年因中國武力擴張、俄羅斯入侵烏克蘭，引發歐美反制，台灣成為重要「活棋」。

    因此，國海院於2019年成立後，邱永芳出任首位院長，在波蘭哥白尼大學協助下，2021年8月，國海院與中央大學先在格陵蘭海北側投放海面微型浮球，再於2022年6月設置首座台灣極地研究站「成功插旗北極」。

    2023年，國海院與中山大學海洋科學系向德國阿弗瑞德．韋格納研究所，申請搭乘國際知名的「極星號」破冰船到北冰洋進行調查研究，歷經1年獲准，由國海院副研究員傅科憲代表登船，於去年8月出航、10月結束。第2任國海院長陳建宏強調，這項紀錄凸顯台灣「極地海洋科學」獲得國際肯定，更是台灣海洋研究的全新里程碑。

    中山大學海洋科學系助理教授方盈智指出，透過這次跨國北冰洋科學合作，展現台灣關注極區海洋環境的改變，將促成更多國際合作，為台灣鏈結北冰洋海洋科學研究開創新的一頁。

    邱永芳提醒，台灣能順利在北極「連攻兩城」，主要受惠美國聯邦眾議院2022年2月通過的「美國競爭法案」，呼籲政府務必善用，希望下一步爭取北極理事會的「待定觀察員」資格，無論是外交或學術研究，都將是台灣突破中國封鎖的重大成就。

    北極海域兵家必爭，國海院為台灣連攻兩城。圖為國海院副研究員傅科憲代表台灣，搭「極星號」破冰船到北冰洋調查研究。（國海院提供）

    北極海域兵家必爭，國海院為台灣連攻兩城。圖為國海院副研究員傅科憲代表台灣，搭「極星號」破冰船到北冰洋調查研究。（國海院提供）

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