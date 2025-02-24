台灣燈會主燈「無限樂園」3/2前拆除 移展地點未定

2025台灣燈會主燈「無限樂園」將於3月2日前完成拆除並暫置於市府所屬場館內，後續待與專業人員討論後決定展出地點。（記者李容萍攝）

2025/02/24 23:24

〔記者李容萍／桃園報導〕「2025台灣燈會在桃園」昨晚精彩閉幕，主燈「無限樂園」將於3月2日前完成拆除並暫置於市府所屬場館內，後續待與專業人員討論後決定展出地點；機場捷運A18主燈展演場的其他燈組作品，交通部觀光署已規劃典藏計劃，後續皆由相關單位進行國內外交流及展出。

市府觀光旅遊局長周柏吟今日表示，此次參展的個人競賽燈組、民間企業及宮廟贊助參與燈組，由個人、民間企業及宮廟自行領回收藏；這次展出深受民眾喜愛的知名IP包括「皮卡丘」丶「卡比獸」及「進擊的巨人」等作品，因僅授權於台灣燈會展出，後續雖不會再移展，但此次與日方的合作非常順利，期待未來持續在桃園推出更多創新的合作模式。

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在A19「光的遊戲場」燈區，市府規劃4大燈區共計41座燈組，除部分燈組採臨時性設計及材料等因素不易典藏外，其餘可回收再展出或是可回收材質製作燈組，會由藝術家回收。另可供常設的作品提供市府各單位結合各場域及場館特色再利用，包括「城市聚光燈」燈區作品「EYE OF INA」、「祈豐年」、「福道」、「生之華」及「神話之島」未來將於新住民族文化會館內及原住民族文化會館內再行展出；展期吸睛作品「家」，客家局考量作品高度（9公尺）、安全性，移置後基座也需打樁加固，將原地拆除不移展。

「光臨千塘國」燈區作品，以廢棄竹材等創作的桃園在地原創野獸「桃獸」，雖有多處休閒農場表示有意典藏，但因其拆除後就不易組裝回去，可能原地保留展出外，「好彩桃」及「澆灌果實海」，已由農業局及復興區公所收藏，後續將於休閒農業區及商圈展出。

此外，市府為減輕在地道路衝擊，燈會熄燈後即安排夜間工班趕工撤場，昨已逐步完成高鐵站前路、站前西路、環溪一街設備撤場作業並開放道路通行；中壢區洽溪路、文康路因屬固定式設施物，所需拆除時間較久，文康路及洽溪路預計27日以前完成全數設備撤除作業。

2025台灣燈會主燈「無限樂園」將於3月2日前完成拆除並暫置於市府所屬場館內，後續待與專業人員討論後決定展出地點。（記者李容萍攝）

「光臨千塘國」燈區的「桃獸」，吸引多家休閒農場有意典藏，但因其拆除後就不易組裝而放棄，正評估原地保留展出。（記者李容萍攝）

「城市聚光燈」燈區的吸睛作品「家」，客家局考量作品高度、安全性很難移展，將原地拆除。（記者李容萍攝）

「城市聚光燈」燈區的吸睛作品「EYE OF INA」評估未來於新住民族文化會館內及原住民族文化會館內再行展出。（記者李容萍攝）

文康路及洽溪路預計27日以前完成全數設備撤除作業。（記者李容萍攝）

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