中壢運動公園區段徵收32條道路3/3通車 有20條路未命名

中壢運動公園區段徵收32條道路3月3日全區開放通車。（記者李容萍攝）

2025/02/24 22:43

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府因應城市快速發展，斥資近30億元辦理中壢運動公園區段徵收工程，總面積72.97公頃，今（24）日辦理完工典禮，新闢道路長約11公里，市府新建工程處宣布，針對全區32條道路將於3月3日全區開放通車。

新建工程處表示，此區段徵收範圍位於中壢區緊鄰都市發展核心，計畫區域周邊的重要交通要道如中山東路、環中東路、龍慈路及龍岡路，工程同步增設連接環中東路與龍慈路之間的南北向30公尺寬計畫道路，以串聯生活與服務空間，提升當地道路交通路網；在捷運綠線延伸規劃路線周邊，採用大眾運輸導向的規劃理念，適當闢建捷運場站用地，構築完善的地區運輸系統，提升整體開發效益，帶動南北桃園地區均衡發展，打造中壢區成為宜居好都市。

請繼續往下閱讀...

新建工程處說，區內共規劃32條道路，包括拓寬30米路的後寮路、拓寬20米路的中運路，還有環運路、利民路、喜元街、祿元街、吉長二街、後興路二段、福吉路、龍仁路、興元路、中祥路等共有12條有路名道路；剩下20條新闢道路會由路權單位再看開發程度陸續命名，並設置路名牌。

另外，近年氣候變遷及季節性驟雨頻繁，每逢強降雨時易造成中壢區黃屋庄溪流域周邊淹水，為一併解決當地區域常年淹水問題，市府另案挹注約13.6億元，於計畫區範圍內興建大型滯洪池來調節洪峰，功能兼具滯洪、防災及微氣候調適，以及降低周邊發生洪患機會，預計於2026年下半年竣工。

中壢運動公園區段徵收32條道路空拍照。（桃市新建工程處提供）

中壢運動公園區段徵收32條道路3月3日全區開放通車。（桃市新建工程處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法