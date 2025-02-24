中壢運動公園區段徵收工程完工 張善政：納入蓋巨蛋評估

桃市中壢運動公園區段徵收工程完工，市長張善政宣布納入蓋巨蛋評估。（桃市工務局提供）

2025/02/24 22:12

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府因應城市快速發展，斥資近30億元辦理中壢運動公園區段徵收工程，總面積72.97公頃，其中，住宅區36公頃最大、體育區9公頃次之，市長張善政今（24）日主持該區段徵收工程完工典禮宣布，將在運動園區納入蓋巨蛋，正由顧問公司可行性評估中；對此，與會各級民代都表贊成、樂觀其成，但建議市府必須事先評估做多大量體的巨蛋及道路系統、周邊交通運量等做好配套超前部署，免得「蓋蛋容易，養蛋難」通。

張善政提到，此地是「代表中壢後站發展的重要里程碑」，隨著世界棒球12強及WBCQ棒球經典賽資格賽掀起國人愛棒球熱忱，市府也找顧問公司評估設計興建巨蛋體育場可行性，但巨蛋的規模多大？需要評估周邊人口和桃園屆時運動設施的分布才能決定。他認為，此區所開發後寮路連接龍慈路和環中東路的卅米大道很有遠見，整區開發會利用促參BOT（興建、營運、移轉）模式進行，此地交通有綠線捷運2個站區，並延伸至中壢，可接到機捷A23中壢火車站，未來將是中壢開發的亮點。

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出席的立委魯明哲認為，看到台北市大巨蛋舉辦賽事活動的經濟效益，很多直轄縣市都在爭取蓋巨蛋，尤其到了寒冷冬天、雨天，賽事能夠符合國際標準進行，桃園市提出在中壢運動公園區域內9公頃大公園蓋巨蛋，個人表達支持，但規模要做多大，以及未來確切功能都要審慎思考，這是先決條件。

包括市議員梁為超、謝美英、彭俊豪、魏筠、葉明月、吳嘉和、劉曾玉春等人認同蓋巨蛋對將來南桃園區舉辦大型流行音樂演唱會或大型體育賽事都有正面的發展，但也擔心巨蛋蓋好有比賽散場人潮因路幅不夠大、停車不足，反而造成地方大問題，居民也會因此抗議。

中壢運動公園區段徵收工程涵蓋中壢後站區域，西起龍岡路，東至中山東路，北至環中東路，南至龍慈路，計畫包含住宅區、商業區、加油站專用區、宗教專用區、公園、兒童遊樂場、綠地、體育場、停車場、文教用地、機關、變電所、地下管線及道路等，新闢道路長約11公里、共同管道約58公里、設置3座停車場、增設排水系統、污水下水道管線、自來水管線及584盞智能路燈。

另外，景觀工程新建1座公園、4座兒童遊樂場及10處綠地等，以體育園區為核心，向外延伸至各綠地公園，營造全區森林般的環境景觀生態。

中壢運動公園區段徵收完工，市長張善政（中）主持該區徵工程完工啟用典禮，宣布將在運動園區納入蓋巨蛋，目前正由顧問公司可行性評估中。（記者李容萍攝）

圖說：桃市中壢運動公園區段徵收工程完工，市長張善政宣布納入蓋巨蛋評估。（記者李容萍攝）

桃園市中壢運動公園區段徵收工程完工。（記者李容萍攝）

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