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    台東元宵繞境檢討會 天后宮董事長：傳統並非炮炸整晚！

    天后宮董事長林有德（中）說，自己從第一屆元宵遶境就參加，炮炸整晚才不是台東傳統。（記者劉人瑋攝）

    天后宮董事長林有德（中）說，自己從第一屆元宵遶境就參加，炮炸整晚才不是台東傳統。（記者劉人瑋攝）

    2025/02/24 22:56

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東元宵傳統是否如網路鄉民說得「鞭炮炸整晚」？台東元宵遶境今（24）日早上舉行檢討會，針對燃放鞭炮過多、遶境隊伍隨地便溺等等，各單位既憤慨又無奈，未來可能朝向減少炮量、設置廁所。天后宮董事長林有德說，東港炮炸得少、香客更多，台東傳統才不是瘋狂炮炸，實該改變。

    今日檢討會中，須檢討的問題甚多，其中，私人廟壇大肄放炮但天后宮難以禁止、鞭炮來源不明、隊伍虛報等問題最難處理；針對遶境隊伍隨地便溺，今年首度做出「廣設廁所」決議。

    針對燃放鞭炮過多且可能是來自中國的劣質炮竹，玄武堂創堂堂主、縣議員李建智說，這次他主動請託縣環保局測量空污，發現污染嚴重，未來會減少燃放炮竹、減少炮手及所持線香，但燃炮最多者還是私人廟壇。

    然而，私人壇管不動，甚至傳出總指揮都被當成「肉身寒單」炮炸，天后宮董事長林有德表示，許多台東人宣稱「炮炸一整夜才是台東傳統」，自己在1979年參與遶境時，當時爆竹只是「炸個意思意思」，「誰說要放那麼多炮才是傳統？」

    林有德說，去年天后宮還帶隊參訪東港王船祭，「東港人放的炮竹可能才台東的十分之一，為何對方的信眾、遊客更多？」。他強調遶境真意是，家家設香案迎神轎、求神守護平安，虔誠敬神、有所寄託也維護傳統，如今卻是少數店家比拚面子、炸得引人注目，「這才不是傳統」、「炮的數量要減少，該回歸到對媽祖的信仰」。

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