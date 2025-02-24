活動中心40年太老舊 台南明德里新動土多目標使用

台南市長黃偉哲（右五）與多位民代、里長們一起為南區明德里新活動中心興建動土，祈求工程平安順利。（記者王俊忠攝）

2025/02/24 20:24

〔記者王俊忠／台南報導〕屬於眷村型態、社區內65歲以上老人達20％的台南南區超高齡化明德里，舊有里活動中心位於巷弄、屋齡又達40年，在地方爭取與市府協助下，決定斥資3740萬元在大成路旁興建新活動中心，24日動土。里長陳瑞華表示，新活動中心會多目標使用，讓里內居民能善加利用。

明德里新活動中心動土典禮，在24日上午舉行，台南市長黃偉哲與立委陳亭妃、偕民政局長姜淋煌、南區區長蕭琇華與多位地方市議員及里長們一起舉起金鏟子鏟土、祈求工程平安順利進行。黃偉哲表示，因為這新里活動中心是地上兩層、不挖地下室，施工可以很快、在1年時間完工，希望明年過年之前能啟用、嘉惠居民。

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此新活動中心位於大成路1段旁臨時停車場用地，工期360日曆天，預計2026年度完工，兩層樓建築、總樓地板面積約210坪，採用綠建築銀級標章以上標準設計，提倡環境保育。里長陳瑞華說，新活動中心未來會多元使用，供社區關懷據點進駐、開辦動、靜態定期課程、展覽，使用對象涵蓋老人到兒少與18歲至64歲的核心家庭成員；而舊活動中心計劃作為老人日照中心。

南區區長蕭琇華說，目前南區37里中，包括多里聯合使用的活動中心與興建中的活動中心，可以說每一里都有活動中心能使用，市府與區公所會協助地方民眾妥善利用屬於地方的活動空間。

台南市長黃偉哲（前左五）與多位民代、里長們一起為南區明德里新活動中心興建動土儀式上香，祈求工程平安順利。（記者王俊忠攝）

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