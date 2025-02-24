板橋、新店增3機車停車場 572格3月啟用

新北市新闢板橋區民生環河（見圖）以及新店區安民街、公崙三處智慧化機車停車場，總計572格機車位，3月1日啟用。（記者董冠怡攝）

2025/02/24 19:53

〔記者董冠怡／新北報導〕板橋區民生環河以及新店區安民街、公崙三處，各新增1座機車停車場，總計572格，3月1日啟用；市府交通局停車管理科代理科長王昶閔今天表示，三處皆導入智慧化停管設備，採車牌辨識系統、悠遊卡感應進出場，可供周邊臨停及居民月租使用。

王昶閔指出，板橋區民生環河機車停車場位於大漢橋下、民生路三段及環河西路四段交岔口，鄰近大漢橋親子遊戲場及住宅區，交通局和市府養護工程處合作闢建，有155格，臨停當日每次20元。

請繼續往下閱讀...

王昶閔提到，新店區安民街及公崙二處機車停車場，分別位於安民街及安民街三巷六弄，鄰近安坑輕軌安康站及新店民安青年社會住宅，交通局與國有財產署合作闢建，各有69格、348格，合計417格，臨停當日每次10元。

他說，如有月票需求，可洽現場營運廠商聯絡辦理登記。板橋民生環河機車停車場電洽02-82570629，新店安民街、公崙機車停車場電洽02-22493123。

記者今天騎車前往板橋區民生環河機車停車場，從新莊往中永和方向、沿著環河西路四段直行，並於民生路三段右轉，由於停車場靠近交岔口僅數步之遙，容易忽略而過，或許可考慮以新都段平面停車場、公車路線933（起訖站三重─動物園）民生溪頭路口站定位，就在這兩處（斜）對面。如果民眾還是擔心錯過，轉彎時即可留意左側動向。

板橋區民生環河機車停車場鄰近933路線公車（圖右）停靠的民生溪頭路口站。（記者董冠怡攝）

從民生路三段、環河西路四段路口的新都段平面停車場，看向對面的板橋區民生環河機車停車場。（記者董冠怡攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法