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    監院糾正台灣戲曲學院性侵霸凌案 人本：應追究關鍵人物責任

    監察院糾正台灣戲曲學院性侵霸凌案，人本教育基金會今發聲明，要求政府應追究此案的關鍵人物責任。圖為人本執行長馮喬蘭（左二）與立委范雲（中）、郭昱晴（右二）等開記者揭露戲曲學院一案。（資料照）

    監察院糾正台灣戲曲學院性侵霸凌案，人本教育基金會今發聲明，要求政府應追究此案的關鍵人物責任。圖為人本執行長馮喬蘭（左二）與立委范雲（中）、郭昱晴（右二）等開記者揭露戲曲學院一案。（資料照）

    2025/02/24 19:45

    〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣戲曲學院發生教師長期性侵及霸凌學生案，監察院今（24）日糾正教育部及戲曲學院，長期協助受害人的人本教育基金會今晚發聲明表示，本案潛在受害者眾多，應無限期接受被害者求償，教育部及學校在短期應建立有效的學生申訴制度，中期進行輔導管教及性平知能培訓，且納入個案式討論，長期應重塑戲曲訓練文化，以科學訓練取代超時訓練，以發展學生主體性及內在動機取代暴力及控制。

    人本更指出，政府應研議如何讓監察院報告中所提及「那些在性平事件已爆發，卻還讓王師跟團出國的劇團」為其行為及危害付出代價，無論是致歉或賠償，均應予以追究，特別是監察院調查明文指控關鍵人物團長梁月孆的危害行徑，竟仍接受政府相關職務及補助支持，政府應徹底追究梁月孆在此案所有不當行為及影響力，且公佈調查結果，同時停止、追回其相關補助及職務。

    人本表示，戲曲學院多起身心暴力、性暴力案件，經監察院調查屬實並提出糾正，教育部及校方需要徹底了解，到底是什麼樣的文化，使整個學校少數人操縱，對學生受到的嚴重傷害漠視到這種程度。且這份報告應該公開透明受檢視，而戲曲學院以身心暴力對待學生的情形長期存在，已形成惡質文化，有以長期計畫監督輔導的必要，且唯有徹底去除身心暴力的訓練文化，戲曲才有永續發展可能性。

    聲明表示，本案潛在受害者仍眾多，應持續提供被害者能安心尋求協助的平台，因戲曲學院本身制度結構問題，使受害者難以安心求助，教育部應擔負起平台責任並提出專案報告，向社會大眾說明，政府並應以專案進行無限期特別補償，對體制暴力負責。

    此外，人本認為，戲曲有專業需求，應拿出真正專業，而不是將訓練奠基在剝奪學生尊嚴及受教權，尤其師徒制「以師為天」之文化也應被檢討，不能讓過去老師掌握資源而操弄控制學生一事再度發生，教育部及校方持續併同進行短中長程輔導改善，應徹底進行轉型正義，驅除不義，才能阻止悲劇。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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