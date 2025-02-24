出國熱潮逐漸消化 品保協會：國旅今年有望好轉

旅行業品質保障協會24日公布第二季4至6月團費參考售價。（記者蔡昀容攝）

2025/02/24 18:42

〔記者蔡昀容／台北報導〕旅行業品質保障協會今天（24日）公布第二季4至6月團費參考售價。國內旅遊方面，國民旅遊制價發言人蔡子建表示，業者成本雖然提升，但去年國旅市場未見好轉，因此銷售端價格不會有太大變化，團費與去年同期持平。

蔡子建分析，疫情期間國人無法出國，導致去年、前年湧現出國潮，國內旅宿業績較不亮眼；但經過幾年消化，加上國際機票不斷漲價，國人可能漸漸轉向國旅，預計今年應該會比去年好轉。

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蔡子建說，業界也與國內飯店業者溝通，希望房價能趨於穩定，或是給予更多彈性，平日多給些優惠；品保協會及觀光署也推廣國內遊程，希望提供消費者更多選項。

蔡子建指出，今年第二季有白沙屯媽祖、大甲媽祖遶境、澎湖花火節、宜蘭綠色博覽會、東海岸大地藝術節等，都會影響當地房間價格，鼓勵國人挑選平日時間旅遊，旅遊品質更好，價格也較優。

品保協會資料顯示，若以兩天一夜、自台北出發計算，週日至週四入住（平日時段）較便宜，週五或週六（假日時段）入住較貴。價格較低的溪頭、日月潭、高雄來說，平日4500至7000元，假日6000至8500元；擁溫泉及森林區的宜蘭，平日9000至1萬2000元，假日1萬至1萬3000元；墾丁平日8500至1萬4000元，假日1萬至1萬5000元；澎金馬平日8000至1萬4000元，假日9000至1萬5000元。

觀光業界認為，兩岸尚未完全開放團體旅遊互訪，大大影響國內業者成績。品保協會監事會主席黃文卿表示，中國想透過民間直接開放，台灣政府則希望透過觀光小兩會協商，雙方見解不在一個平行線上，很難溝通，業界也不看好今年能兩岸互相開放旅遊。

黃文卿表示，業界認為，中國已經丟出橄欖枝，台灣先不用談開放中客來台，若能先將禁團令（禁止赴中團體旅遊）解除的話，互丟橄欖枝，接下來才有談判可能。

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