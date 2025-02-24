228連假台東防交通壅塞 多處規劃替代路線

228連假即將到來，公路局南分局擬妥交通疏運計畫，要讓車流順暢。（記者黃明堂攝）

2025/02/24 18:28

〔記者黃明堂／台東報導〕因應228和平紀念日連續假期，公路局南區養護工程分局規劃2月27日下午3點到3月3日上午8點的交通疏運計畫，針對易塞路段規劃替代路線。駕駛人行駛替代路線時可遵循設置於轉向路口前之螢光黃綠色指引標誌及資訊可變標誌指示，避開較壅塞路段前往目的地。

公路局南區養護工程分局針對台9線單向2車道縮減為單向1車道路段實施漸變措施，使用路人提早匯流避免爭道延滯，北上（往台東）漸變位於新路社區路段（449K）實施，實施時間為連假第1日（2月28日）8時至15時，並視情況解除或延長；南下（往屏東）漸變位於雙流社區路段（440K） 實施，實施時間為連假第3日（3月2日）12時至19時實施，並視情況解除或延長。

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南分局預估2月28日為返鄉及旅遊高峰，3月2日為收假高峰，針對東地區轄管省道，如台9線金崙風景區、多良火車站、台9線與台20甲線路口（池上街道）、台9線與東8-1線路口（關山街道）、台11線小野柳、水往上流等鄰近風景區易壅塞路段，已規劃完成相關交通疏導策略、管制及配套措施，包括規劃替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖、協調觀光地區主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等。另針對大型活動及旅遊熱點，已規劃完成疏運路線。

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