異物「卡門縫」捷運車門關不了 竟是19公分免洗筷作怪

2024台北捷運車門卡異物排行榜。（台北捷運公司提供）

2025/02/24 17:58

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運偶而會因為異物「卡門」而無法關閉，去年車門開關異常事件中有超過5成是異物卡在車門縫隙造成，最常見的是背包上娃娃、吊飾，藍牙耳機、扣環、筆蓋、硬幣等也都出現過，北捷呼籲民眾搭捷運妥善保管隨身物品，以免耽誤行程甚至損失心愛物品。

日前中和新蘆線台北橋站有列車車門無法自動關閉，後續維修人員檢修，發現車門左側門板底部與車門導槽間原來卡了一支長約19公分的免洗筷。經統計，2024年台北捷運全系統電聯車開關門次數約3億8千多萬次，車門開關異常件數100多件，其中有超過5成是「異物」卡在電聯車門縫隙造成。

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台北捷運公司說明，當發生車門無法關閉情況時，捷運系統有自趨安全設計，電聯車關門警示音會持續發出提醒聲響，門開指示燈持續恆亮，列車則因自趨安全設計自動停車。

同時，行車專員立即通報行控中心請車站站長前往月台，檢視顯示異常的車門；如果發現車門縫隙中卡有異物，會拿出有如「虎克船長」彎鉤造型的「異物排除工具」，力求在列車停靠月台短短數十秒之內，將門溝中的異物取出。

然而，如果異物太小或是卡得太深，「異物排除工具」難以及時取出，或是車門仍無法關閉，只能先請車上全部旅客換乘下一班車，再把列車開回機廠，由維修人員拆解車門，需大費周章才能將異物取出。

台北捷運呼籲旅客進入車廂後儘量往內部移動、把後背包改為手提，勿倚靠車門並與車門保持適當的距離，注意保管自身物品；也請家長留意隨行兒童安全，勿碰觸車門或是將手伸進車門旁縫隙避免夾傷。

台北捷運車站站長如果發現車門縫隙有異物，會拿出彎鉤造型的「異物排除工具」，力求在列車停靠月台短短數十秒之內，將門溝中的異物取出。（台北捷運公司提供）

台北捷運車站站長如果發現車門縫隙有異物，會拿出彎鉤造型的「異物排除工具」，力求在列車停靠月台短短數十秒之內，將門溝中的異物取出。（台北捷運公司提供）

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