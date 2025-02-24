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    2狼師性侵霸凌學生 台灣戲曲學院：專兼任老師先上性平課才發聘書

    立委范雲（中）、郭昱晴（右二）與人本教育基金會執行長馮喬蘭（左二）等人於去（113）年3月25日召開記者會，揭露台灣戲曲學院李師及王師涉長年性侵及性騷擾學生。 （資料照）

    立委范雲（中）、郭昱晴（右二）與人本教育基金會執行長馮喬蘭（左二）等人於去（113）年3月25日召開記者會，揭露台灣戲曲學院李師及王師涉長年性侵及性騷擾學生。 （資料照）

    2025/02/24 17:47

    〔記者林曉雲／台北報導〕監察院調查國立台灣戲曲學院有教師涉性侵及霸凌學生，並據此糾正教育部。台灣戲曲學院今（24）日發聲明表示，學校虛心接受並引以為鑑，為落實依法行政，學校精進教職員工及學生的性別平等意識及法治概念，專兼任老師必須完成2小時性平課程始發聘書，給學生乾淨且安全的求學環境，避免校園性別及霸凌事件再發生。

    本報於2017年獨家報導該校李師排練時，3次飛踢一名高一女學生，又2次用腳踹她，並拍打她的臉部和巴打她的頭數次，女學生被施暴後乖乖爬起來，只有默默擦眼淚，整個施暴過程全都錄。

    立委范雲、郭昱晴與人本教育基金會執行長馮喬蘭等於去年3月25日召開記者會，揭露台灣戲曲學院李師及王師涉性侵及性騷擾等案件，指出早在10幾年前教育部就已知悉，在教育部監督指責下，該校性平會竟仍敢包庇加害人，使加害人性侵至少長達15年，要求教育部必須專案列管，且應研擬對受害者進行特別賠償及協助後續追訴。當時該校回應，新校長112年上任後堅守依法行政，調查結果已送教育部。

    聲明今表示，監察院針對該校多年前發生多起校園性別及霸凌事件，當時未依法及未依程序妥處，對學校提出糾正，並請行政院轉飭所屬議處違失人員，學校虛心接受，並引以為鑑，現已依相關法規，進行調查和懲處中，而去年3月8日立法院三讀通過新版性別平等三法，學校隨即進行相關法規的修改。

    聲明指出，感謝教育部組成專案輔導小組，協助依學校的特殊性，完善相關法規和制度，其中2件重大性別事件也完成調查，涉案二師皆已依法解聘，期望受害學生能得到安慰，學校也會持續協助媒合心理諮商，並且持續加強教職員工及學生的性平知能訓練。

    在校園霸凌防制方面，學校說明，依教育部訂定「校園霸凌防制準則」，已訂定該校霸凌防制實施計畫，設置校園霸凌防制委員會，按程序辦理相關案件，並進行後續追蹤輔導等作業。

    此外，關於教師不當管教方面，學校表示，亦依教育部訂定「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，訂定該校之「教師及教育人員輔導與管教學生辦法」，並依據各系教學樣態訂定細則，以規範教師及教育人員在教學現場之行為，並且在導師會議及共同集會時機辦理相關知能講座。倘發生教師管教不當等案件，均依據教教育部「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」召開校事會議，依程序做後續處理。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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