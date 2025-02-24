戲曲學院狼師霸凌案遭糾正 教育部：依法告發移送檢調

監察院因台灣戲曲學院狼師霸凌案糾正教育部，教育部表示虛心檢討改進。 （記者林曉雲攝）

2025/02/24 17:44

〔記者林曉雲／台北報導〕針對監察院因國立台灣戲曲學院教師涉及校園霸凌及性別事件處理涉違失，糾正教育部一案，教育部今（24）日說明，將虛心檢討改進，也坦言該校因傳統戲曲教育方式著重訓練，受教者長期身心受到壓迫，校園性別、霸凌事件處理機制、申訴制度、術科課程實施方式等亦須改進，教育部去（113）年4月組成專案輔導諮詢小組，已入校輔導6次，除將李師和王師列入狼師黑名單終身不得聘用外，亦依法告發移送檢調偵辦，並追究學校相關責任。

教育部學特司性別平等教育科科長林沛雨說明，該校李姓和王姓兩位教師於112年涉及校園性別事件，均已完成調查，依法解聘，且終身不得聘任，已通報涉及性別事件之學校不適任人員資料庫，後續也將會同文化部持續關注，阻絕其再有傷害學生的可能性。

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林沛雨表示，該案相關人員疑涉違法（含93年6月性別平等教育法實施前之兒童福利法），損及學生人格權及身心健康，將依法告發，移送檢調偵辦；而針對該案受害人已進行全面普查，並已協助受害人進行追訴及心理輔導諮商，後續將持續積極提供協助。

林沛雨指出，該校於98年間處理性平案因程序瑕疵及未釐清案情，雖遭教育部4次退回，仍未持續妥處，將追究相關疏失責任，檢討改進學校案件的追蹤督導機制。

林沛雨表示，針對該校因傳統戲曲教育方式著重訓練，受教者長期身心受壓迫，以及校園性別、霸凌事件處理機制、申訴制度、術科課程實施方式等仍有改進空間，教育部自去年4月組成專案輔導諮詢小組，已入校輔導6次，建議學校調整指導方式、導入科技輔助、提供心理支持，以及加強性平意識與正向管教知能培力等，以減輕學生壓力，強化學習環境安全，以促進戲曲教育多元發展，教育部將持續追蹤學校改善情形，並提供必要協助。

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