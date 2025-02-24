明起回暖！228連假白天氣溫25度 下週一再有鋒面報到

228連假期間，各地白天氣溫可達25度或以上。（資料照）

2025/02/24 17:21

〔記者林志怡／台北報導〕連凍數天，明白天起將回暖整週。中央氣象署表示，受大陸冷氣團影響，今晚至明晨各地仍有12至15度低溫，且局部地區有10度或以下低溫，白天起則會明顯回暖，並持續至228連假結束，各地白天氣溫可達25度或以上，不過日夜溫差較大，且回暖期間西半部、金馬地區易有低雲或霧影響能見度。

中央氣象署預報員張竣堯說明，明天清晨仍受到大陸冷氣團影響，各地偏冷，中部以北、宜蘭地區低溫約12至13度，南部、花東地區14至15度，局部近山區、空曠地區氣溫會更低，如竹苗近山區、金門有10度或以下低溫。

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張竣堯說，明日白天起，隨著冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，西半部、東南部地區白天氣溫可達到21至23度，宜花約18至19度，且氣溫將持續回升至週日，各地氣溫可達20度或以上，且各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨。

不過，張竣堯指出，明晚起至下週一回暖期間，西半部與金馬地區容易有霧或低雲影響能見度，且持續時間較長，連假期間若有通勤需求，務必特別注意，週三、週四則受到華南水氣影響，中部以北、東半部地區偶有零星飄雨，其他地區多雲。

張竣堯表示，週五至週日228連假期間，環境轉乾，日夜溫差大，各地白天氣溫可達25度或以上，南部地區白天氣溫則有機會達到27至28度，感受特別溫暖，但各地入夜、清晨低溫約15至18度，且各地多雲到晴，僅花東、恆春半島有局部短暫雨。

此外，張竣堯說，下週一花東、恆春半島仍有局部短暫雨，其餘各地多雲到晴，但隨著鋒面接近，北部地區將逐漸轉為局部短暫陣雨的天氣型態，至於後續冷空氣影響與降溫幅度還有待觀察。

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