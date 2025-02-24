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    微生物肥料促進作物增產 助農業永續生產

    固氮菌接種作業，將菌液與紅豆種子混拌後陰乾，即可田間播種使用。（高雄農改場提供）

    固氮菌接種作業，將菌液與紅豆種子混拌後陰乾，即可田間播種使用。（高雄農改場提供）

    2025/02/24 17:18

    〔記者葉永騫／屏東報導〕微生物肥料是協助農業永續生產的農耕技術之一，可提高肥料利用率，高雄區農業改良場表示，以溶磷菌為例，就能將土壤固定的磷肥釋放，供根系吸收利用；而固氮菌可透過固氮作用，供應作物氮肥來源，農友適時及適量施用，可提升肥料效益、促進作物生長增產及土壤健康。

    高雄場指出，土壤中擁有難以計算的土壤微生物，包括細菌、真菌、放線菌及藍綠藻等4大類，其中根瘤菌可在豆料植物共生而形成根瘤，進而固定空氣中的氮氣，成為作物氮肥來源，提高作物產量與品質，根瘤菌的接種方法簡單，僅需將根瘤菌液與豆類種子混合後陰乾，隨即可播種，使用菌液量每公頃約為300毫升，就可節省20至40%的氮肥施用量，提高單位面積產量。

    高雄場說明，使用微生物肥料應具備正確的使用觀念，才能真正發揮功效，以溶磷菌及溶鉀菌來說，需定期使用，才能協助根部生長及持續分解釋放已受土壤固定的肥料，供作物吸收、提升產量及提高肥料利用率，微生物肥料並不會自行產生養分，可配合有機質肥料或化學肥料共同施用，農友可善用政府補助國產微生物肥料機會，定期適量施用國產微生物肥料，相關資訊可參考農糧署網站選購。

    使用國產微生物肥料品牌「萬丹菌肥」讓農友開心豐收。（高雄農改場提供）

    使用國產微生物肥料品牌「萬丹菌肥」讓農友開心豐收。（高雄農改場提供）

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