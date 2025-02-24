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    大學學測明公布成績 手機簡訊通知考生

    大學學測明公布成績，今年有12.1萬名考生報名。（取自大考中心官網）

    大學學測明公布成績，今年有12.1萬名考生報名。（取自大考中心官網）

    2025/02/24 17:21

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測明天公布成績，約有12.1萬名考生報名，大考中心今（24）日說明，明日上午公布成績，考生在報名資料「聯絡電話」如有填寫行動電話號碼者，將以0911511467手機號碼發送簡訊，通知考生成績；但若行動電話號碼設定拒收企業簡訊，將無法收到成績簡訊通知，另明日上午以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位。

    大考中心說明， 114學年度學科能力測驗考試成績明日上午9時公布，並於大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）公布相關之成績統計資料，含各科級分人數百分比 累計表及「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」成績標準。

    此外，大考中心表示，明日公布成績，為方便考生快速查詢成績，大考中心首頁將於上午8時半至下午1時更換為「簡易版」；上午9時起，考生即可至大考中心網站「學科能力測驗」之「試務專區」，點擊「成績查詢」以查看成績，查詢服務開放至今年8月31日止，學測成績以60級分制表示，2月26日起考生可於網路申請成績複查，申請期限至3月4日下午5時止，複查結果通知書將於3月11日寄發，並於當日上午9時起提供網路查詢。

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